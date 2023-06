Los españoles que pagarían más por una vivienda sostenible caen hasta el 45,9%, según Fotocasa y Solvia

Seis de cada diez destaca que el precio de una vivienda sostenibles es "muy elevado"



El 45,9% de los españoles que busca vivienda pagaría más por una vivienda sostenible, lo que representa tres puntos porcentuales menos de los que se mostraban a favor de pagar más por una vivienda con criterios de sostenibilidad el año pasado, según el informe 'La sostenibilidad en la demanda de vivienda en España' de Fotocasa y Solvia.

Pese a la caída de esta intencionalidad, el 95,9% de los españoles que quieren cambiarse a una vivienda en propiedad y el 95,5% de los demandantes de alquiler consideran importante vivir en una casa sostenible.

Entre los principales motivos para pagar más por una vivienda más sostenible, el 63,4% de los futuros compradores y arrendatarios apunta a que se trata de una buena inversión a futuro y cree que reducirá sus facturas a largo plazo; el 42,7% destaca su preocupación medioambiental y el 32,5% señala la calidad de los materiales de la vivienda.

Por contra, entre el 11,6% de los demandantes de vivienda que no pagarían más por una vivienda sostenible, el 62,8% destaca que el precio de una vivienda construida con materiales sostenibles es muy elevado; el 21,3% señala que no le interesa una vivienda sostenible y el 18,4% que no entiende el concepto de vivienda sostenible.

La directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que el sector inmobiliario tiene la "misión" de convertirse en un agente facilitador en el proceso de descarbonización y rehabilitación energética de los hogares.

Por su parte, el director de Marca y Comunicación de Solvia, Víctor González, ha apuntado que, dentro de la agenda 2030, el sector inmobiliario tiene "un objetivo claro en materia de sostenibilidad", que es reducir las emisiones de carbono un 55% antes de esa fecha, y seguir avanzando hasta conseguir un parque inmobiliario neutro en emisiones para 2050.

emisiones para 2050.