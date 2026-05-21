FAI ve ineficiente la Ley de Vivienda y pide un 'Plan Marshall' para solucionar la crisis habitacional

Archivo - Un cartel anunciando el alquiler de un piso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha denunciado este jueves que la Ley de Vivienda sigue sin resolver los problemas de acceso a la vivienda en alquiler tras tres años en vigor. La organización ha insistido en que, tal y como fue articulada la Ley, ésta resulta "ineficiente, inaplicable Y contraproducente".

"El balance tras este periodo de vigencia dibuja un escenario nacional en el que las medidas aplicadas no han logrado solucionar el grave problema del mercado del alquiler. Al contrario, han acentuado las dificultades de acceso a la vivienda en todo el territorio", advierte en un comunicado.

Según expone FAI, en aquellas zonas donde se ha optado por implementar normativas restrictivas y controles de precios, la Ley de Vivienda ha resultado "contraproducente", al provocar una reducción de hasta un 50% o más de la oferta disponible y un "éxodo de propietarios" que han decidido abandonar el alquiler tradicional ante "la inseguridad jurídica, el miedo y la incertidumbre".

Por otro lado, FAI señala que en los territorios donde las medidas se han aplicado de forma más laxa, éstas han demostrado ser "ineficientes e insuficientes" para resolver la crisis habitacional. "A ello se suma el bloqueo competencial, que ha convertido la ley en inaplicable debido a la falta de coordinación entre administraciones", añade la federación.

Para FAI, lo que agrava la situación es que este escenario ya no es un problema exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que se ha convertido en una "crisis generalizada".

"La asfixia del mercado inmobiliario ha provocado un efecto expulsión que obliga a miles de ciudadanos a desplazarse hacia segundos y terceros anillos periféricos o hacia municipios más alejados, trasladando la presión de los precios y la escasez de oferta a localidades que hasta ahora mantenían niveles asequibles", alerta la federación.

UN 'PLAN MARSHALL' EN VIVIENDA

En su opinión, la Ley de Vivienda no dará respuesta a la crisis sin la puesta en marcha "urgente" de un 'Plan Marshall' de la vivienda que permita actuar de manera estructural y coordinada sobre el problema habitacional.

Este plan de choque, subraya FAI, debe permitir que el acceso a la vivienda pueda abordarse desde una perspectiva de consenso y transversal, integrando las políticas de urbanismo, infraestructuras, movilidad y servicios públicos con el objetivo de descentralizar la demanda y garantizar oportunidades habitacionales en todo el territorio.

"La mejora de las conexiones de transporte, los equipamientos y los servicios básicos en ciudades medianas y municipios permitiría reducir la presión sobre las grandes áreas urbanas y favorecer la creación de nuevas bolsas de vivienda accesible allí donde hoy existe capacidad de crecimiento", argumenta.

FAI insta a todos los departamentos del Gobierno y comunidades autónomas a asumir responsabilidades coordinadas para afrontar la crisis habitacional. "De lo contrario, el mercado seguirá abocado al mismo resultado: una demanda desesperada, caída continuada de la oferta, mayores dificultades de acceso y precios cada vez más tensionados", advierte.