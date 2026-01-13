Podemos votará en contra del decreto con ayudas fiscales a caseros: "Rechazaremos cualquier regalo a rentistas"

1042057.1.260.149.20260113124623 Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su partido votará en contra del decreto ley que incluye ayudas fiscales en el IRPF a los propietarios de vivienda que renueven el contrato de alquiler a sus inquilinos sin subir el precio.

"Podemos va a rechazar con su voto cualquier regalo a los rentistas, porque lo que hay que hacer es intervenir y lo que está haciendo el Gobierno, lejos de ser una ayuda, es algo que sigue alimentando el negocio de la vivienda", ha argumentado Belarra en rueda de prensa en el Congreso.

La líder de la formación morada ha remarcado que ante la situación "apocalíptica" de la vivienda en el país lo que ha propuesto el presidente del Gobierno pasa por "hacerle aún más regalos fiscales a los caseros, a los rentistas".

A su juicio, la propuesta de Sánchez es "absolutamente inaceptable" porque, además, supondría una pérdida de ingresos públicos del entorno de 3.700 millones de euros. La diputada ha apostillado que, en su opinión, es necesario bajar por ley los precios de alquiler, algo que ha recordado se hizo en la pandemia, y prohibir la compra de vivienda cuando no se va a residir en ella para que la vivienda deje ser un negocio rentable y sea un derecho.

UNA TEMERIDAD

La dirigente 'morada' ha añadido que le parece una "temeridad" lo que hace el Gobierno en materia de vivienda pues alimenta el malestar de la gente y la invita a votar "a la derecha y la extrema derecha".

"Aquí hay que elegir, o estás con los inquilinos y las inquilinas, con la gente que paga una hipoteca, o estás con los rentistas y con los grandes propietarios, y el Gobierno ya ha dicho muchas veces, a través de todas sus decisiones, a través de las declaraciones infames de la ministra de Vivienda, que está del lado de los rentistas y para eso con Podemos no se puede contar", ha rematado.