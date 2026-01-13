Sumar retoma en el Congreso su ley para prohibir a empresas comprar casas, similar a la idea de Trump apoyada por Vox

Archivo - El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado este martes que el grupo plurinacional volverá a llevar al Congreso su proposición de ley para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas, una propuesta que ya fue rechazada en la Cámara Baja y que es similar a una propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido elogiada por Vox.

Sumar llevó esta proposición de ley al Pleno de la Cámara en noviembre de 2025 para dar solución a la crisis de vivienda que sufre el país ante los altos precios del mercado, pero el texto no se admitió a trámite al ser rechazada por PP, Vox y Junts. El PSOE se abstuvo.

Sin embargo, el presidente norteamericano ha propuesto recientemente prohibir a las grandes corporaciones comprar viviendas unifamiliares y Vox ha saludado la medida. En este escenario, Ibáñez ha anunciado el registro de la ley en el Congreso al ver que "ahora es una medida aplaudida" por los de Santiago Abascal.

"Así que ahora que Vox está a favor y que Feijóo no tiene posición más allá de lo que diga Trump, hoy les puedo decir que ya hemos registrado la proposición de ley para que en España empresas, corporaciones y sociedades no puedan continuar comprando y acaparando viviendas disparando el precio del alquiler", ha dicho, en una rueda de prensa en el Congreso.