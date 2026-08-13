Las ventas de viviendas de alto standing caen hasta un 50% en algunas zonas por altos precios, según Trioteca

Madrid. - TRIOTECA

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercado de la vivienda de alto standing empieza a perder fuerza en las principales ciudades españolas ante el desfase entre los precios que piden los propietarios y lo que están dispuestos a pagar los compradores, según un análisis de Trioteca.

El economista y advisor de Trioteca, Gonzalo Bernardos, señala que en algunas agencias especializadas en la almendra central de Madrid se están registrando caídas de ventas de hasta el 50%, mientras que incluso las que mejor resisten superan descensos del 25%.

Bernardos apunta que el enfriamiento afecta especialmente a las zonas prime de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma y Málaga, donde se ha agotado parte de la demanda que había impulsado los precios en los últimos años. Según explica, algunas viviendas usadas se están intentando vender por entre 8.000 y 14.000 euros por metro cuadrado pese a que los compradores ya no aceptan estos niveles de precios.

"Al propietario solo le queda un remedio: o baja precios o no venderá", advierte el economista, que sitúa el frenazo de la demanda de inversión patrimonial y de clase media alta a partir del primer semestre de 2025.

En cambio, la vivienda media mantiene una elevada demanda. En Madrid y Barcelona, las viviendas por debajo de 400.000 euros, especialmente las de unos 80 metros cuadrados, continúan vendiéndose con facilidad, mientras que en Valencia el umbral se sitúa en torno a 350.000 euros.

Desde Trioteca, señalan además que el mercado empieza a mostrar una moderación "muy leve" de los precios, aunque mantienen que la tensión entre oferta y demanda continúa, especialmente por la escasez de vivienda nueva, que representa apenas el 3% de las operaciones de la compañía.