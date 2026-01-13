Viviendas públicas en alquiler: cuántos pisos se ofertan, requisitos de ingresos y dónde están

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Fachada De Un Edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Casa 47, entidad estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, gestionará el parque de vivienda pública de titularidad estatal. Mediante esta entidad el Gobierno ofrecerá viviendas en alquiler con contratos que podrán alcanzar hasta 75 años, con un primer contrato de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años siempre que se sigan cumpliendo la mayoría de las condiciones de acceso.

En concreto, el Gobierno lanzará de forma trimestral convocatorias "masivas" de vivienda distribuidas por todo el territorio español mediante un portal web para el acceso a las viviendas públicas. Hasta el momento Casa 47 ha lanzado dos convocatorias piloto con un número de viviendas limitado. A continuación, te explicamos en qué consiste la nueva medida, cuáles son los requisitos y cuántos pisos se ofertan.

CONVOCATORIA PILOTO: DÓNDE ESTÁN LAS VIVIENDAS Y CUÁNTO CUESTAN

La entidad Estatal de Vivienda ha abierto convocatoria para el acceso a 171 viviendas en régimen de alquiler asequible, ubicadas en la ciudad de Vigo (67), en municipios afectados por la Dana en Valencia (67) y en la localidad asturiana de Mieres (37).

Respecto al precio de estas viviendas, la renta media mensual es de 485,42 euros en Valencia, 662,84 euros en Vigo y 412,89 euros en Asturias. Para consultar el importe de cada vivienda y sus características concretas, más información aquí.

REQUISITOS Y CÓMO ACCEDER

Para realizar la solicitud, los interesados deben acceder al portal web de Casa 47 en la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En esta convocatoria podrá participar una persona o conjunto de personas que vayan a vivir en una vivienda de forma habitual y permanente, compartiendo gastos o sujetas a una economía conjunta, de modo que una persona que vive sola también se considera una unidad de convivencia. Por su parte, en Mieres (Asturias) tendrán prioridad los núcleos familiares como los formados por cónyuges o parejas, hijos y parientes cercanos, aunque también se contemplan las personas solas.

En esta línea, ninguna de las personas que formen parte de la unidad de convivencia podrá ser propietaria de otra vivienda, salvo en determinados supuestos, como cuando el inmueble no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad o se trate, por ejemplo, de una vivienda heredada en otra provincia distinta al lugar de residencia, si así lo permite la normativa autonómica aplicable.

Todos los miembros de la unidad de convivencia deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social y de sus obligaciones tributarias.

CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LOS INGRESOS NETOS ANUALES

Para la convocatoria de las provincias de Valencia y Pontevedra la suma de los ingresos anuales netos de todas las personas que van a vivir en la vivienda (unidad de convivencia) debe situarse entre 2 y 7,5 veces el Iprem (Indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, entre 16.800 euros y 63.000 euros anuales.

Por su parte, en el caso de Mieres (Asturias), la suma de estos ingresos deben estar entre 2 y 4,5 veces el Iprem, es decir, entre 16.800 euro y 37.800 euros anuales.

En las próximas convocatorias, a la espera de que se especifiquen los requisitos, será necesario que los inquilinos tengan rentas entre el 2 y el 7,5 del Iprem, situándose entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, lo que supondrá que el 60% de la clase media y trabajadora podrá acceder a estas viviendas, según cálculos del Ministerio.

SI MIS INGRESOS JUNTO A MI PAREJA SUPERAN EL LÍMITE, ¿PODEMOS PARTICIPAR?

No, estos límites de ingresos no son individuales, sino que incluyen la suma de los ingresos de todas las personas que van a vivir en la vivienda.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INGRESOS ANUALES NETOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA?

Para calcular los ingresos anuales netos de la unidad de convivencia (personas que van a vivir en la vivienda) se suman los ingresos netos de todas las personas que la van a formar, durante el año anterior. Los ingresos en el formulario de solicitud se incluyen de forma individual para cada persona.

Las personas que no han hecho la declaración de la renta, podrán consultar sus ingresos anuales netos solicitando un 'Certificado Negativo de IRPF' a la Agencia Tributaria, o a las haciendas forales en caso de personas residentes en Euskadi o Navarra. Asimismo, pueden sumar todos los ingresos anuales que haya tenido y restarle las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF que le hayan aplicado.

¿CÓMO SE SELECCIONAN A LOS INQUILINOS?

La adjudicación se realiza por sorteo, por lo que no se puntúa ni barema ningún aspecto. Las unidades de convivencia deberán cumplir los requisitos definidos en las bases y posteriormente se realizará el sorteo entre todas las solicitudes recibidas y se establecerá el orden en que pueden elegir vivienda.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria piloto finaliza el 20 de febrero de 2026. Para conocer las próximas convocatorias y sus requisitos, es recomendable consultar periódicamente las actualizaciones en el portal de Casa 47; más información, aquí.