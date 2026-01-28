Bruselas asigna 180 millones a Repsol para la ampliación de la central de bombeo de Aguayo

Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

BRUSELAS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea asignará 180 millones de euros al proyecto 'Aguayo II' de Repsol, para la ampliación de la central hidroeléctrica de bombeo reversible Aguayo, ubicada en Cantabria, la mayor ayuda individual dentro de un paquete de casi 650 millones de euros destinado a financiar 14 infraestructuras energéticas transfronterizas en la Unión Europea.

Según la Comisión, la instalación prevista en esta central ubicada en Cantabria permitirá mejorar la eficiencia en la generación y el almacenamiento de energía renovable mediante una infraestructura subterránea que no requerirá ampliar los embalses existentes.

Aguayo II está reconocido por la UE desde 2023 como Proyecto de Interés Común (PCI, en sus siglas en inglés), lo que habilita acceso preferente a financiación y coordinación regulatoria. Alinea objetivos de integración del mercado, interoperabilidad de redes, descarbonización, eficiencia y seguridad de suministro. Para su candidatura, Repsol ha contado con el apoyo de la administración española y regional.

En concreto, el proyecto de ampliación de Aguayo supone incrementar en 1.000 megavatios (MW) la capacidad instalada de la actual central de bombeo y elevarla hasta 1.400 MW, con una producción anual de 2.000 gigavatios hora (GWh) al año, la energía necesaria para abastecer más de 800.000 hogares en España.

UNOS 900 MILLONES DE INVERSIÓN.

Esta central se convertiría así en la segunda más grande de España de sus características -tan solo por detrás de Cortes-La Muela de Iberdrola, ubicado en el municipio de Cortes de Pallás (Valencia)-, lo que contribuiría a reforzar el sistema eléctrico y facilitar la integración renovable en la Península Ibérica.

Repsol ya dispone de nueva concesión hidráulica por 50 años para la central y su posible ampliación, otorgada recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y sigue trabajando para obtener todas las autorizaciones necesarias que permitan la ejecución de 'Aguayo II', en lo que sería una de las mayores inversiones privadas en Cantabria, con unos 900 millones de euros.

AYUDAS PARA UN TOTAL DE 14 PROYECTOS.

El conjunto de fondos asignados este miércoles por Bruselas, canalizados a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, por sus siglas en inglés), se repartirán entre seis proyectos eléctricos, incluidos sistemas de redes inteligentes, y ocho iniciativas vinculadas al hidrógeno -un total de 14-, en el marco de los planes comunitarios para reforzar la seguridad energética y la integración de renovables en el bloque.

La Comisión destinará también casi 113 millones de euros a reforzar la protección de infraestructuras energéticas críticas en Polonia y los países bálticos, dentro del proceso de sincronización de sus redes eléctricas, y apoyará con cerca de 104 millones un proyecto de redes inteligentes entre Bulgaria y Rumanía.

En el ámbito del hidrógeno, más de 176 millones de euros se dedicarán a impulsar infraestructuras vinculadas a este vector energético, con una partida destacada de 120 millones para un almacenamiento subterráneo en Gronau (Alemania), mientras que otros proyectos en varios Estados miembro obtendrán ayudas principalmente para estudios preparatorios.

La propuesta fue examinada por los Estados miembro en el comité de coordinación del CEF el pasado 15 de enero, que dio su visto bueno, y la decisión formal de adjudicación se adoptará en las próximas semanas, tras lo cual la agencia ejecutiva CINEA preparará los acuerdos de subvención con los beneficiarios.

La Comisión prevé lanzar una nueva convocatoria de ayudas para infraestructuras energéticas en el segundo trimestre de 2026, dentro del marco de las redes transeuropeas de energía, que agrupa los proyectos considerados de interés común para completar el mercado energético europeo y apoyar los objetivos climáticos de la UE.