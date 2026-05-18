Corredor recalca que los informes exculpan a REE y cree que audios son irrelevantes para explicar el apagón

1088253.1.260.149.20260518191624 La presidenta de Redeia Corporación S.A., Beatriz Corredor Sierra, a su llegada para comparecer ante la comisión de investigación del apagón, en el Congreso de los Diputados, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Comisión de Investigación indaga en - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha recalcado que ningún informe oficial atribuye fallos o cualquier responsabilidad a Red Eléctrica (REE) en el apagón del 28 de abril 2025 y ha asegurado que los audios filtrados "no tienen ninguna relevancia" para explicar el cero eléctrico.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el incidente, Corredor ha insistido en que estos audíos, que ha afirmado que "se filtraron de forma bastante interesada y sesgada", han sido considerados no relevantes tanto por el panel de expertos europeos de Entso-E como por un juez para explicar lo que ocurrió el día del apagón.

Así, ha minimizado el valor real de estos audios y ha arremetido contra la intencionalidad de su difusión, al considerar que al extraerse de forma sesgada unas pocas conversaciones entre los miles de contactos diarios que mantienen los operadores de Red Eléctrica y las distribuidoras, "evidentemente uno puede encontrar casi cualquier cosa".

En este sentido, cuestionó también el momento elegido para difundir su contenido y cuándo fueron filtrados. "¿Por qué se filtraron el siguiente día a que se hiciera público el informe del panel de expertos, que daba la razón a la Red Eléctrica y que ratificaba punto por punto nuestro informe de hechos? Y además fueron audios que se filtraron, ya digo, de forma bastante interesada y sesgada", destacó.

Asimismo, recalcó que también se ha descartado que eventos anteriores, como el del 22 de abril, tuvieran "absolutamente nada que ver" con el 'blackout' eléctrico 28 de abril.

LA PROGRAMACIÓN NO FUE EL PROBLEMA.

De esta manera, la presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, insistió en defender que los informes oficiales, en particular el definitivo del panel de expertos europeos publicado en marzo, han descartado que la programación por el operador del sistema "fuera el problema" que llevó al apagón, y subrayó que se habría producido incluso si se hubiera programado el ciclo combinado de San Roque que se declaró indisponible y, finalmente, no fue sustituido.

A este respecto, reiteró en que "la primera ficha del dominó" que desencadenó el cero eléctrico fue la oscilación generada en una planta fotovoltaica de Badajoz, que "provocó un cambio del escenario de operación", y, posteriormente, las desconexiones de generación fotovoltaica y de plantas de generación con los parámetros de tensión dentro del rango. "Hubo un incumplimiento de la obligación del 7.4 vigente", dijo.

De esta manera, la presidenta de Redeia estimó que "si todos los grupos obligados por el procedimiento 7.4 hubieran absorbido la reactiva a la que estaban obligados, efectivamente no se hubiera producido el apagón".

Así, aseveró que no hubo "ningún incumplimiento" por parte de Red Eléctrica, como lo han acreditado todos los informes. "Ningún informe oficial demuestra o atribuye ningún incumplimiento de la compañía", insistió.

Además, defendió que la observabilidad por parte del operador del sistema eléctrica era limitada, ya que no contaba, por ejemplo, con la misma sobre las pequeñas instalaciones de autoconsumo, que suponen unos nueve gigavatios (GW), "una potencia superior a toda la potencia nuclear española", o sobre lo que ocurre en las redes de distribución más allá de los propios centros de control de distribución, ni tampoco de las redes de evacuación de renovables.

"LAS DEBILIDADES QUE SE IDENTIFICARON ESTÁN EN VÍAS DE SOLUCIÓN".

A este respecto, se congratuló de que ya se han puesto en marcha medidas, gracias a las propuestas del operador y del Ministerio, para encauzar esas deficiencias. "La buena noticia, que creo que es lo que importará también a la opinión pública y a los ciudadanos, es que las debilidades que se identificaron están en vías de solución", dijo.

Por ello, recalcó que, como el propio panel de expertos especificó, es la primera vez que se produjo en Europa un cero energético como consecuencia de unas cuestiones de control de tensión, por lo que es "importante que se tomen las medidas necesarias".

"SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN" POR EXPEDIENTE DE LA CNMC.

En cuanto a los procedimientos administrativos derivados del cero eléctrico, Corredor eludió valorar la situación de terceros implicados, detallando que hasta la fecha constan abiertos 65 expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque aseguró que en el caso del expediente 'muy grave' incoado a Red Eléctrica se han presentado alegaciones, ya que se imputan "una serie de hechos indeterminados que no permiten saber exactamente cuáles son los supuestos incumplimientos o indicios". "Por tanto, nos supone y nos sitúa en una situación de indefensión", añadió al respecto.

En este sentido, defendió que no hay una culpa única de Red Eléctrica, ya que, a pesar de que la Ley del sector Eléctrico diga que el operador es el garante de la seguridad del suministro, eso "no quiere decir que actúe solo en la red", y que todos los agentes integrados en el sistema tienen obligaciones reguladas que cumplir obligatoriamente.

MANTENER LA OPERACIÓN REFORZADA HASTA ESTAR SEGURO DE CUMPLIMIENTO.

Por otra parte, Corredor señaló que el coste del refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón, la denominada operación reforzada, supone un coste de unos cuatro céntimos al día para los consumidores de la tarifa regulada -el denominado PVPC-, con un total de 711 millones de euros acumulados hasta finales de abril.

Además, insistió en que se trata del "coste de seguridad por la incertidumbre" del operador del sistema sobre si los demás agentes "están cumpliendo con su obligación" y aseguró que, de todas maneras, va "a la cuenta de resultados de las empresas de generación".

Asimismo, Corredor descartó cualquier planteamiento de dimisión, alegando haber actuado con la máxima diligencia ante el incidente. "Mi responsabilidad fue reponer el sistema o ayudar a que se repusiera el sistema, porque yo, como sabe muy bien, soy presidenta no ejecutiva", ha concluido, garantizando que el sistema actual es más robusto de cara al futuro.