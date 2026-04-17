El FMI dice que el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación de España sería mayor sin las renovables

Archivo - Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington (Estados Unidos). - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El impacto sobre la inflación en España derivado de la escalada de los precios de la energía provocada por el conflicto en Oriente Próximo habría sido aún mayor de no ser por la apuesta del país por las energías renovables en la generación de electricidad, según ha destacado este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien las últimas proyecciones de la institución multilateral, presentadas esta semana en Washington, suponen un sustancial incremento de la tasa de inflación prevista para España en 2026, cuando la subida media de los precios se estima en el 3%, frente al anterior 2%, la mayor revisión al alza entre las principales economías europeas, el FMI considera que esto obedece a que la tasa subyacente de inflación era inicialmente algo superior.

Este punto de partida algo más elevado de la tasa de inflación subyacente respondería a la solidez del mercado laboral, con un mayor dinamismo y un mayor crecimiento salarial, según ha señalado en rueda de prensa Oya Celasun, subdirectora del Departamento Europeo del FMI, para quien esto explicaría la ligeramente mayor inflación que España ha registrado recientemente.

En este sentido, ha recordado que España se encuentra desde hace algunos años entre las economías "de crecimiento más vigoroso en Europa", beneficiándose de una fuerza laboral sólida, que ha crecido en parte gracias a una fuerte inmigración, además del impulso de los fondos europeos recibidos y de políticas como la transición energética, que han contribuido al crecimiento.

Sin embargo, en general, la funcionaria del FMI considera que el impacto sobre la inflación en España no difiere mucho del que se ha visto en otros países, aunque "habría sido mayor si España no hubiera avanzado tanto en el aumento de la participación de las energías renovables en la generación de electricidad".