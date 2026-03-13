Los ministros de Energía de la UE se reúnen en Bruselas con los precios de la energía en el centro del debate

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán el próximo lunes en Bruselas con los precios de la energía de nuevo en el centro del debate comunitario, en un contexto de tensiones en los mercados internacionales y mientras las instituciones europeas estudian posibles medidas para aliviar la factura energética.

La cita tendrá lugar en la antesala de la cumbre de líderes de la UE de los días 19 y 20 de marzo, donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán las consecuencias geopolíticas y económicas de la escalada militar en Oriente Próximo, incluido su impacto en los precios de la energía y la seguridad del suministro del bloque.

En ese marco, la Comisión Europea prepara "varias opciones" que presentará a los Estados miembro para analizar si es necesario avanzar hacia una nueva reforma del diseño del mercado eléctrico --revisado en 2024-- o si el modelo actual sigue siendo válido, ante el reciente encarecimiento de los costes energéticos.

"En general, el diseño actual del mercado ha dado resultados y existe un apoyo generalizado al sistema actual. Sin embargo, es crucial que reduzcamos el impacto en el coste cuando el gas fija el precio de la electricidad", dijo este martes la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en su intervención ante los eurodiputados en Estrasburgo (Francia).

ALIVIAR LA FACTURA ENERGÉTICA DE LOS EUROPEOS

La mandataria alemana advirtió además del "impacto" que tienen las tensiones geopolíticas sobre los mercados energéticos y recordó que, mientras la UE siga importando combustibles fósiles de regiones inestables, el bloque seguirá siendo "dependiente y vulnerable".

Entre las vías que estudia, figuran un mayor uso de acuerdos de compra conjunta de energía y de contratos a largo plazo, así como posibles medidas para contener el impacto del gas en los precios de la electricidad, incluida la opción de subvencionar o limitar su precio.

Según señala, el objetivo es "ofrecer alivio ya" con soluciones que permitan reducir las facturas, como mejorar la eficiencia de las redes eléctricas para evitar el desperdicio de energías renovables y revisar el peso de impuestos y tasas nacionales, un ámbito en el que, recuerda, existe "margen de maniobra", dado que los gravámenes varían significativamente entre Estados.

Mientras tanto, los ministros de Energía aprovecharán la reunión del lunes para hacer balance de los avances del plan de acción para una energía asequible presentado por la Comisión hace aproximadamente un año, con el objetivo de evaluar las medidas adoptadas hasta ahora y recoger la posición de los Estados miembro sobre posibles pasos adicionales.

Fuentes diplomáticas subrayan, en cualquier caso, que el encuentro tendrá un carácter principalmente orientativo y que el objetivo será sobre todo intercambiar puntos de vista entre capitales y preparar el terreno para la discusión que mantendrán los líderes a finales de semana, a la espera de las propuestas del Ejecutivo comunitario.

Además del debate sobre los precios, los ministros celebrarán un intercambio de opiniones sobre el denominado paquete europeo de redes presentado en diciembre, que incluye proyectos prioritarios para reforzar las interconexiones energéticas en la UE, entre ellos nuevas conexiones a través de España destinadas a mejorar la integración de la península Ibérica con el resto del sistema europeo.

DEBATE SOBRE EL SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES

En paralelo, el encarecimiento de la energía ha reactivado también el debate en Bruselas sobre el impacto de otras políticas comunitarias en los costes energéticos, en particular el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que divide a los Estados miembro entre quienes lo consideran una herramienta clave para impulsar la descarbonización y quienes advierten de su posible impacto en los precios y la competitividad industrial.

Mientras que España y otros países como Suecia, Dinamarca y Portugal defienden preservar este mecanismo, al que describen como "la piedra angular de la estrategia climática e industrial de Europa" y una herramienta eficaz para reducir emisiones y orientar las inversiones hacia tecnologías limpias, Italia se muestra especialmente crítica con su funcionamiento y Alemania aboga por estudiar posibles ajustes.

Si bien no se espera que la cumbre formal de la próxima semana adopte decisiones concretas, sí está previsto que los líderes aborden estas divergencias entre capitales y traten de fijar orientaciones políticas para los próximos pasos en materia energética, con el objetivo de guiar el trabajo de la Comisión y marcar las líneas de actuación del bloque ante el actual contexto de volatilidad en los mercados.