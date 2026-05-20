Las comunidades energéticas consolidan su despliegue en España con 837 iniciativas en 2025, un 27% más

Presentación informe comunidades energéticas - ECODES

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades energéticas han consolidado su implantación en España con 837 iniciativas activas en 2025, registrando así un crecimiento del 27% en el último año, según los datos del III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas, elaborado por el Observatorio Energía Común, una iniciativa de Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) junto a Redeia y con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este contexto, las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) han desempeñado un papel relevante en el impulso de este modelo, ya que la mitad de las comunidades energéticas existentes en España se han constituido en los dos últimos años, coincidiendo con el despliegue de estas oficinas de acompañamiento y dinamización territorial.

El informe subraya que uno de cada diez de los municipios españoles cuenta con alguna comunidad energética. Así, por volumen, Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco y Navarra siguen siendo las comunidades autónomas con mayor número de iniciativas. Especialmente destacable el incremento de comunidades energéticas que se ha producido en Asturias, Canarias y Extremadura.

Asimismo, el estudio pone el foco en el grado de desarrollo real de los proyectos impulsados por estas comunidades y, según el análisis realizado sobre el grupo de control del observatorio, el 27% cuenta actualmente con instalaciones de autoconsumo colectivo operativas, mientras que buena parte de las iniciativas se encuentran en fase de desarrollo, tramitación o despliegue.

Igualmente, el autoconsumo continúa siendo el principal ámbito de actuación de estas iniciativas, aunque el estudio detecta un avance creciente de proyectos relacionados con movilidad sostenible, almacenamiento energético y rehabilitación de viviendas.

ACELERA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

En la presentación del informe, la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana, valoró la evolución positiva de las comunidades energéticas y su aportación a la transición energética, ya que los datos confirman que "se consolidan como una herramienta real y positiva de transformación, que acelera la transición energética gracias a la participación activa de la ciudadanía, con beneficios directos en su entorno".

"En Redeia, estamos comprometidos con impulsar este tipo de proyectos clave para construir un modelo energético más sostenible, inclusivo y resiliente, capaz de generar oportunidades y cohesión en el territorio", dijo.

Por su parte, el director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, destacó que, "en un contexto en el que la transición energética exige acelerar un despliegue renovable que beneficie a las personas y a los territorios, reforzar la resiliencia del sistema y garantizar que nadie se queda atrás, las comunidades energéticas representan un instrumento estratégico".

Mientras, el director general de Ecodes, Juan Ortiz, estimó que las comunidades energéticas "están demostrando que la transición energética puede construirse desde el territorio y con la ciudadanía en el centro".

Por otra parte, el estudio también recoge avances en materia de igualdad dentro de las estructuras de gobernanza. En 2025, una de cada tres personas que forman parte de juntas directivas o consejos rectores de comunidades energéticas son mujeres. Aunque la participación femenina en puestos de liderazgo sigue siendo limitada, los datos apuntan a una evolución positiva hacia modelos más paritarios.