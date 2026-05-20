Nvidia triplica el beneficio y logra ingresos récord en el primer trimestre

Archivo - FILED - 23 February 2024, US, Santa Clara: The logo of the chip company Nvidia can be seen at its headquarters in Silicon Valley. Nvidia surpassed the $2 trillion market cap on Friday, becoming the third US company to do so. Photo: Andrej Sokolo - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Nvidia cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 58.321 millones de dólares (50.181 millones de euros), cifra que supone un incremento del 211% respecto del resultado anotado un año antes, según ha informado la multinacional.

Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados sumaron en el trimestre un récord de 81.615 millones de dólares (70.224 millones de euros), un 85,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y casi un 20% más que en los tres meses anteriores, batiendo ampliamente las previsiones.

"La construcción de fábricas de IA -la mayor expansión de infraestructura de la historia de la humanidad- se está acelerando a una velocidad extraordinaria", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, para quien la IA agéntica ya es una realidad, realizando tareas productivas, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias.

"Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en cualquier nube, impulsa cualquier modelo de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red", añadió.

De cara al segundo trimestre de su año fiscal, Nvidia prevé que sus ingresos alcancen un récord de 91.000 millones de dólares (78.299 millones de euros), con una variación del 2% al alza o a la baja, a pesar de no contemplar ingresos por computación de centros de datos procedentes de China en sus previsiones.

Asimismo, anticipa que su margen bruto será del 74,9%, mientras que los gastos operativos ascenderán a aproximadamente 8.500 millones de dólares (7.314 millones de euros).

Por otro lado, la compañía informó de que en su primer trimestre fiscal retornó a sus accionistas una cifra récord de aproximadamente 20.000 millones de dólares (17.208 millones de euros) en forma de recompra de acciones y dividendos.

Al cierre del primer trimestre, Nvidia disponía de 38.500 millones de dólares (36.126 millones de euros) en su autorización de recompra de acciones y su 18 consejo de administración aprobó una autorización adicional de 80.000 millones de dólares (68.834 millones de euros) para la recompra de acciones de la compañía, sin fecha de vencimiento.

Asimismo, Nvidia aumentará su dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción a 0,25 dólares por acción ordinaria, que se pagará el 26 de junio de 2026 a todos los accionistas registrados al 4 de junio de 2026.