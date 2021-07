Banco Sabadell registra un beneficio neto de 220 millones hasta junio, un 51,5% más

El consejo quiere establecer un 'pay-out' del 30% en efectivo sobre los resultados anuales de 2021

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 220 millones de euros, un 51,5% más respecto al mismo periodo del año pasado por la mejora de margen y reducción de costes.

Sin tener en cuenta TSB, la filial británica del grupo catalán, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 181 millones de euros a cierre de junio, un 16,3% menos, según ha comunicado este jueves el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo ha anunciado su intención de establecer un 'pay-out' del 30% en efectivo sobre los resultados anuales de 2021, en línea con el diálogo supervisor que está en curso.

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 2.395 millones, un 0,7% más en términos interanuales, y en la comparativa trimestral, el aumento es del 3,9%.

El margen de intereses crece un 2,3% en el trimestre y alcanza los 1.685 millones de euros a cierre de junio, un 1,1% menos interanual por la menor aportación de la cartera Alco.

Los costes se reducen un 3,2% respecto al año anterior, hasta situarse en los 1.512 millones a cierre de junio, mientras que en la comparativa trimestral, la reducción de costes es del 3,3%, apoyada en la ejecución del plan de ajustes en España realizado en el primer trimestre y en la reducción de los gastos generales en TSB.

La inversión crediticia bruta viva de Banco Sabadell cierra el primer semestre con un saldo de 152.515 millones (111.556 millones Ex TSB), el crecimiento orgánico de la inversión es del 6,2% interanual y del 1,5% en el trimestre, impulsado por el buen comportamiento de las hipotecas en España y TSB, así como por la buena dinámica del crédito comercial a empresas, pymes y autónomos en España.

"RÉCORD" EN HIPOTECAS

En cuanto a la producción hipotecaria, supera niveles prepandemia y alcanza los 1.487 millones de euros tras aumentar el 15% en el trimestre, lo que supone "un nuevo récord histórico" para la entidad bancaria --en términos interanuales el incremento es del 117%--.

En el semestre, los recursos de clientes en balance alcanzan los 157.345 millones de euros (115.929 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 6,6%, mientras que los saldos de cuentas a la vista ascienden a 140.028 millones de euros (100.808 millones Ex TSB), con un incremento del 13,0% interanual (11,1% ex TSB) y del 3,4% (4,1% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 17.645 millones de euros (15.448 millones Ex TSB) y se reducen un 26,4% (26,5% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior; en el trimestre disminuyen un 5,0% (3,3% Ex TSB) por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista.

A cierre de junio, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 40.736 millones de euros y experimentan un crecimiento del 3,2% en el trimestre, impulsado por la contratación de fondos de inversión, y una disminución en términos interanuales del 2,4%.

LIQUIDEZ, CAPITAL Y ACTIVOS

La ratio CET1 'phase in' se sitúa en el 12,31% a cierre del primer semestre e incluye 31pbs de ajustes transicionales de IFRS9; la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,0%, y la ratio de capital total 'phase in' asciende al 16,87% a cierre de junio.

La entidad ha reducido los activos problemáticos en 142 millones de euros en el trimestre y totalizan 7.365 millones (5.995 son activos dudosos y 1.370 son activos adjudicados) y la ratio de morosidad del grupo desciende y se sitúa en el 3,58% a mitad de ejercicio, desde el 3,71% del trimestre anterior.

En cuanto a los créditos ICO, a 30 de junio la entidad ha dispuesto 9.000 millones de euros de financiación ICO de un total de 12.000 millones concedidos, y, en cuanto a las moratorias en España, han vencido el 83% del saldo vigente

Así, del total de 3.246 millones de euros concedidos queda un saldo vivo de 540 millones; y en Reino Unido, de los 4.816 millones de libras concedidas en moratorias quedan en vigor 94 millones.

TSB: 50 MILLONES DE LIBRAS

TSB "consolida y acelera" su aportación positiva a la cuenta de resultados del Grupo (39 millones de euros) y obtiene un beneficio neto de 50 millones de libras a cierre de junio, por la mejora del margen básico, los menores costes tras el plan de reestructuración y menores dotaciones.

El margen de intereses asciende a 482 millones de euros y aumenta un 9,1% por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año, y las comisiones netas crecen un 28,3% interanual por mayores comisiones de servicios.

Los gastos de explotación totalizan 394 millones de euros, un 6,2% menos en la comparativa interanual por la mejora de los gastos generales, mientras que la inversión crediticia en TSB crece un 19,8% interanual y un 2,7% en el trimestre impulsada por el "fuerte ritmo" en la nueva producción hipotecaria, que asciende a 2.376 millones de libras en el trimestre, un 172% más que el año anterior.