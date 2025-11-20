BBVA afirma que la distribución de su exceso de capital es "cuestión de meses, no de años"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo, ha afirmado que el reparto del exceso de capital que tiene el banco entre sus accionistas es "cuestión de meses, no de años" y ha recordado que la intención es distribuir 36.000 millones de euros hasta 2028.

Gómez Bravo, que ha participado este jueves en la conferencia anual para inversores que organiza JP Morgan, ha señalado que, a cierre de septiembre, el ratio de capital CET1 se situó en el 13,42%, y que el objetivo del banco es distribuir el exceso de capital por encima del 12%, lo que sucederá "en cuestión de meses, no de años".

Así, durante su intervención, ha puesto en valor la rentabilidad y la creación de valor que el banco está obteniendo en 2025 y que sientan unas bases "sólidas" para el cumplimiento de los objetivos financieros, que pasan por alcanzar un beneficio neto acumulado de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028; una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) medio del 22%; y un crecimiento anual compuesto del valor tangible por acción más dividendos de en torno al 15%. Asimismo, BBVA aspira a mejorar la eficiencia hasta el entorno del 35%.

La directora financiera de BBVA ha resaltado que existen varios factores estructurales que servirán de base para lograr los objetivos marcados: la diversificación geográfica; la escala y ser uno de los principales bancos en cada país donde opera; y la "ventaja" digital y sostenible con la que cuenta el banco.

También ha abordado las claves para el crecimiento de las principales franquicias del grupo. Sobre España, ha destacado que desde 2022, el banco ha sumado más de tres millones de clientes en España y, en lo que va de año, alrededor de 730.000, de los cuales 100.000 son pymes. "Lo que estamos viendo es que, cuando incorporamos un nuevo cliente, ese cliente se convierte en vinculado en los 12 meses siguientes", ha agregado. Gómez Bravo también ha explicado que el banco es "muy disciplinado" en precio y se apoya para crecer en España en el aumento de clientes y su vinculación, y en sus modelos de distribución y riesgos.

En este contexto, el objetivo de BBVA es seguir haciendo crecer la cartera de préstamos a mayor ritmo que sus competidores, en torno al 5% anual hasta 2028, centrándose en los segmentos que ofrecen los mejores retornos ajustados por riesgo, principalmente los préstamos a empresas y de consumo, lo que permitirá evolucionar a un 'mix' de negocio más rentable.

Con respecto a México, Gómez Bravo observa una coyuntura "muy positiva" para el sector bancario, gracias a la resiliencia de la economía y al bajo nivel de apalancamiento, que ha impulsado de manera constante el crecimiento del crédito por encima del PIB nominal durante los últimos 20 años.

BBVA espera que su cartera de préstamos crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) a ritmos de un dígito alto entre 2024 y 2028, liderada por las carteras de consumo y empresas. Para este año, proyecta un crecimiento de alrededor del 10% en crédito y que ese crecimiento de la actividad se traduzca directamente en los resultados, en un contexto en el que el ciclo de reducción de tasas se acerca a su final.

En relación a Turquía, Luisa Gómez Bravo ha destacado la progresiva mejora en el panorama macroeconómico, lo que repercutirá en una mayor contribución de esta franquicia a los resultados del grupo.

Esta visión positiva se ve impulsada por dos factores: Garanti BBVA se beneficia de una sensibilidad positiva a menores tasas de interés y la menor inflación, que está aportando alivio a la economía y está teniendo ya un impacto menos negativo en el beneficio atribuido de la franquicia.