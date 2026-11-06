Por qué caen las bolsas mundiales: el miedo a un frenazo de la IA tras la victoria demócrata en EEUU

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bolsas mundiales registraban caídas este viernes arrastradas por el desplome de ayer de Wall Street ante el temor de los inversores a que el avance electoral de los demócratas en Estados Unidos frene el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y limite la construcción de centros de datos.

En concreto, el Dow Jones concluyó la sesión de ayer con un desplome del 3,44%, mientras que el Nasdaq se dejó un 5,52% al cierre. De este modo, el selectivo Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, que agrupa a las 30 mayores empresas de semiconductores cotizadas en EEUU, llegaba a hundirse más de un 10% en la sesión.

En la misma línea, las acciones de Nvidia llegaban a bajar un 8,99% y las de ASML, un 8,65%, mientras que los títulos de Broadcom perdían un 9,3%. De su lado, el castigo para Intel superaba el 10% y más de un 13% en el caso de Qualcomm, mientras que AMD y Micron llegaban a caer más de un 17% cada una.

En Asia, el Nikkei japonés cedía un 5,96% y el Kospi surcoreano se dejaba cerca de un 6%, en línea con las pérdidas registradas en Estados Unidos.

¿POR QUÉ PREOCUPA A LOS MERCADOS LA VICTORIA DEMÓCRATA EN EEUU?

El temor de los inversores se centra en las posibles consecuencias de un mayor control demócrata de las cámaras legislativas estadounidenses sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y, especialmente, sobre la construcción de centros de datos, las instalaciones necesarias para entrenar y ejecutar los modelos de IA.

La plataforma de inversión XTB preveía una reacción inicial de cautela en bolsa y explicaba que los sectores más afectados por la victoria demócrata pueden ser la banca, el petróleo, el gas, las plataformas tecnológicas, los centros de datos y los activos digitales.

En esta línea, la plataforma señalaba que la victoria demócrata podría impulsar medidas sobre competencia, uso de datos y expansión de los centros de datos, por su consumo de electricidad y agua y su impacto en las facturas de los hogares. Estas medidas podrían elevar los costes y retrasar proyectos de Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta, así como afectar a Nvidia y otros proveedores, cuyos pedidos dependen de esas inversiones.

¿CÓMO INTERPRETAN LOS EXPERTOS LAS CAÍDAS EN BOLSA?

Para Bankinter, la reacción del sector Semiconductores en Bolsa está siendo "exagerada", sobre todo si se compara con la de las grandes tecnológicas de centros de datos (Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet), que presentan una evolución positiva estos días.

Asimismo, la entidad explica que la victoria demócrata no supone una paralización del desarrollo de la IA, sino que el mercado será más exigente con los múltiplos y la calidad de balance a la hora de valorar las compañías.

La entidad señala que una mayor presión regulatoria puede ralentizar la puesta en marcha de centros de datos y aumentar sus costes, pero no considera que esto afecte a la demanda, por ello cree que las operadoras seguirán desarrollando sus proyectos aunque "de una forma más lenta y probablemente teniendo en algunos casos que llevarse los proyectos a otros Estados".

Por su parte, para XTB, variables como los beneficios de las compañías, la regulación, el empleo, los salarios, la competencia y los márgenes pueden pesar más que el resultado político de las 'midterms'.

LOS INVERSORES, PENDIENTES DE ANTHROPIC

En el ámbito tecnológico, los inversores también mantienen la atención sobre la salida a Bolsa de Anthropic, prevista para la semana del 16 de noviembre, según las estimaciones recogidas por Bankinter.

La entidad considera que esta operación supondría una referencia para la valoración del conjunto del sector de la inteligencia artificial, en un momento en el que los mercados están reajustando sus expectativas sobre el crecimiento de estas compañías.