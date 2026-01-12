Caseros con piso en alquiler: cómo tributan y qué deducciones pueden aplicar en la Declaración de la Renta de 2025

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los caseros que cuentan con una vivienda en alquiler para residencia habitual deben tributar por estos ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos del capital inmobiliario.

Muchos propietarios de viviendas en alquiler se preguntan cómo declarar estos ingresos sin que se conviertan en una carga excesiva para su bolsillo. Hasta ahora existen diversas reducciones y deducciones estatales por alquilar una vivienda, ventajas que podrían ampliarse con la nueva propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluye incentivos fiscales para quienes no suban el precio del alquiler al renovar los contratos.

Ahora bien, se prevé que la medida entre en vigor mediante un real decreto ley, por lo que será el BOE el que concrete las condiciones. A la espera de la nueva norma, te explicamos cómo tributan hoy las viviendas de los propietarios que alquilan y cuáles son las reducciones y deducciones que existen para la campaña de la Declaración de la Renta de 2025.

¿QUÉ BENEFICIOS FISCALES PROPONE EL GOBIERNO?

El Gobierno propone una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda. De esta forma, los caseros compensarán lo que ganarían si incrementan el precio del alquiler.

Asimismo, el Gobierno propone limitar los contratos de temporada. Para ello, el ejecutivo fijará condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

En esta línea, el Gobierno pondrá freno al uso del alquiler por habitaciones, para extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no supere la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

¿CÓMO TRIBUTA EL ALQUILER?

Las rentas por alquilar una vivienda se consideran 'rendimientos del capital inmobiliario', no se declaran en la base del ahorro (donde van intereses o ganancias por venta de acciones), sino en la base imponible general, junto con el sueldo, prestaciones y otras rentas generales.

Para saber los impuestos que se pagan por alquiler una vivienda, Hacienda calcula el rendimiento neto del alquiler: ingresos cobrados al inquilino menos gastos deducibles asociados al inmueble (IBI, comunidad, seguro, intereses de la hipoteca afectos, reparaciones, tasas, gestoría, entre otros).

En esta línea, si el contrato es de vivienda habitual del inquilino y cumple los requisitos legales, a ese rendimiento neto se le aplican las reducciones y deducciones que correspondan según fecha de contrato, zona tensionada, jóvenes, rehabilitación, entre otras.).

Una vez sumado el rendimiento neto (tras reducciones y deducciones) a la base general, se le aplica la escala progresiva estatal más la autonómica, por tramos.

REDUCCIONES Y DEDUCCIONES ESTATALES POR ALQUILAR UNA VIVIENDA

A la espera de que se apruebe la propuesta anunciada por Sánchez, Hacienda mantiene las reducciones generales en el IRPF por poner una vivienda habitual en alquiler, según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se podrán beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023. De esta forma, sólo se estaría declarando el 40% del rendimiento neto de alquiler.

No obstante, para los contratos de alquiler de viviendas habituales firmados a partir de esa fecha se pueden aplicar reducciones del 50%, que pueden aumentar hasta el 60% si el inmueble se ha rehabilitado en los dos años anteriores al contrato, o hasta el 70% si la propiedad está acogida a un programa público de alquiler a precio de mercado.

Ahora bien, en las zonas consideradas 'tensionadas' Hacienda premia a los caseros con reducciones del 70% si alquilan la vivienda por primera vez a un inquilino de entre 18 y 35 años y del 90% si la renta acordada en un nuevo contrato de alquiler rebaja más de un 5%.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS TENSIONADAS?

La Ley de la Vivienda creó el concepto de 'zona tensionada' en 2023, pero corresponde a cada comunidad autónoma aplicar o no esta norma y definir un mercado residencial tensionado. Por ejemplo, Madrid no aplica esta ley, y por ende tampoco la reducción del 90% en el IRPF para los caseros.

En este sentido, las comunidades que pueden beneficiarse de las reducciones ligadas a zonas tensionadas son aquellas que han declarado oficialmente mercados residenciales tensionados como Cataluña, País Vasco y Navarra.

Estos beneficios se aplican a los alquileres de viviendas habituales, es decir, si el alquiler de vivienda es temporal (inferior a un año), en principio el propietario no podría beneficiarse de las reducciones ni de las deducciones en el IRPF.

Respecto al tramo autonómico, te explicamos las deducciones que aplican las comunidades autónomas por poner una vivienda en alquiler, según los datos recopilados por el Consejo General de Economistas en su informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025'.