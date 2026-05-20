Commerzbank calcula que los planes de UniCredit restarían más de 1.000 millones en ingresos

20 May 2026, Hesse, Wiesbaden: Commerzbank Chief Executive Bettina Orlopp speaks during the bank's Annual General Meeting at the RheinMain CongressCenter in Wiesbaden. For the second consecutive year, a potential takeover bid by Italian rival UniCredit do - Andreas Arnold/dpa

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, ha defendido este miércoles en la junta general de accionistas de la entidad alemana que la propuesta planteada por UniCredit supondría un impacto negativo superior a 1.000 millones de euros en los ingresos, así como la retirada completa de áreas de negocio y despidos masivos, por lo que ha reiterado el llamamiento a no aceptar la oferta lanzada por el banco italiano.

"Lo que UniCredit denomina fusión es, en realidad, principalmente una propuesta de reestructuración que interfiere enormemente con nuestro modelo de negocio, probado y rentable", ha asegurado la banquera alemana en relación con la reducción prevista de la red internacional de Commerzbank, así como por el exceso de optimismo de UniCredit respecto del potencial ahorro de costes, mientras subestima las pérdidas de ingresos y los gastos de reestructuración.

Asimismo, además de los riesgos relacionados con el plan de UniCredit, Orlopp ha defendido nuevamente que la oferta actual, que plantea un canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada una del banco alemán, no refleja adecuadamente el valor fundamental ni el potencial de Commerzbank e incluso supone un descuento en comparación con la cotización de los títulos de la entidad germana.

"La contraprestación que UniCredit ofrece a los accionistas de Commerzbank no es adecuada desde el punto de vista financiero", ha resumido.

El pasado 5 de mayo, UniCredit dio comienzo al periodo de aceptación de su oferta de adquisición dirigida a los accionistas de Commerzbank, que valora en casi 35.000 millones de euros al segundo mayor banco de Alemania, del que la entidad italiana ya es el principal accionista con una participación ligeramente inferior al 30%.

Según la documentación publicada por UniCredit, el periodo de aceptación de la propuesta permanecerá abierto hasta el próximo 16 de junio, aunque se contempla la posibilidad de un plazo adicional de dos semanas, entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2026.

TEMOR A RECORTES MASIVOS DE EMPLEO.

El segundo mayor banco de Alemania obtuvo un beneficio neto atribuido de 913 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que llevó a Commerzbank a mejorar sus previsiones anuales, al tiempo que anunció que recortará 3.000 puestos de trabajo brutos adicionales.

En este sentido, el sindicato ver.di calculaba que los planes de UniCredit en caso de adquisición de Commerzbank supondrían la pérdida de alrededor de 7.000 puestos de trabajo solo en Alemania, debido a las sinergias con HypoVereinsbank (HVB), que ya pertenece al grupo italiano, y podrían llegar a 15.000 empleos considerando ambos bancos.

De este modo, según recoge el diario 'Handelsblatt', alrededor de 150 trabajadores de Commerzbank expresaban este miércoles su oposición a la oferta de UniCredit frente al lugar escogido para celebrar la junta de accionistas de la entidad ante el temor del comité de empresa de que la potencial adquisición del banco desembocara en un ajuste de hasta 23.000 puestos de trabajo en Commerzbank.