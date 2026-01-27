Cristiano Borean (Generali) presidirá el Foro Europeo de Directos Financieros de Seguros

El director financiero de Generali, Cristiano Borean. - GENERALI

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director financiero de la aseguradora italiana Generali, Cristiano Borean, ha sido nombrado presidente del Foro Europeo de Directores Financieros de Seguros, según ha informado la empresa este viernes en un comunicado.

El Foro es un grupo de debate de alto nivel formado y integrado por los directores financieros de las principales compañías de seguros de toda Europa.

El organismo fue creado en 2002 y centra su labor en defender los intereses de sus miembros, que representan una "parte significativa" del sector asegurador europeo, en cuestiones normativas financieras, prudenciales y de sostenibilidad.