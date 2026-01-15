Fitch avisa de que una ruptura de la OTAN podría traducirse en rebajas de 'rating' para los países europeos

Archivo - Iceberg en Groenlandia. - CHRISTIAN SLUND - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Fitch ha avisado este jueves de que los países europeos se enfrentan a posibles rebajas de 'rating' en caso de que las tensiones de Estados Unidos con Dinamarca y Groenlandia se traduzcan en una ruptura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El jefe de 'ratings' soberanos de Fitch, James Longsdon, ha afirmado en declaraciones recogidas por 'Investing' que estos "ajustes" de un peldaño serían similares a los realizados en otras zonas inestables del mundo y que han afectado a estados como Israel, Taiwán o Corea del Sur.

El analista ha indicado que la continuidad de la OTAN es "claramente" un factor que Fitch tendría en cuenta al asignar sus notas de solvencia en Europa. En este sentido, ha destacado, en concreto, que una mayor cercanía geográfica con Rusia empeoraría el 'rating' de los países.

De su lado, dado el escaso peso que Groenlandia tiene en el PIB danés, es poco probable que la actual crisis geopolítica reduzca la "sólida" calificación 'AAA' que tiene Copenhage.