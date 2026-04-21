Guindos ve a De Cos un "magnífico" candidato al BCE, pero recuerda que no eligen economistas, sino políticos

Archivo - (I-D) El profesor de Economía de la Universidad de California en Berkeley, Gabriel Zucman con el diploma recibido por el `Premio Bernácer de Economía 2018; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y el vicepresidente del Banco - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo(BCE), Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo, dejando así huérfano de españoles el órgano de gobierno de la institución, considera que Pablo Hernández de Cos sería un "magnífico" sucesor de Christine Lagarde en la presidencia de la entidad, aunque ha recordado que es una cuestión en la que "hay consideraciones políticas".

"En el BCE, no son los economistas los que nombran al Consejo de Gobierno, sino que son, como no puede ser de otra forma, los políticos elegidos en un sistema democrático y será el Consejo Europeo el que elegirá", ha apuntado Guindos en un desayuno informativo organizado por el diario 'La Razón', donde ha recordado que, en su día, Lagarde no estaba en ninguna quiniela para suceder a Mario Draghi el frente del BCE.

"Está en todas las quinielas", ha señalado en referencia a Hernández de Cos, aunque ha advertido de que "Lagarde no estaba en ninguna quiniela y fue la elegida".

"Estas cuestiones se eligen siempre en un contexto en el cual hay consideraciones políticas", ha resumido para recomendar prudencia, después de que una nueva encuesta señalara ayer a Hernández de Cos como el candidato más cualificado, según los economistas, para asumir la presidencia del BCE en 2027. "Va a depender de muchos otros factores", ha advertido.

En cualquier caso, para Guindos el actual director del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) y exgobernador del Banco de España "sería un magnífico candidato" en una futura carrera por suceder a Lagarde, subrayando que lo importante es que España recupere la silla que va a perder dentro de un mes con su salida del BCE.

En este sentido, ha insistido en que, entre los distintos factores que pueden influir en el nombramiento del sucesor de la francesa en el BCE, están el 'timing', así como del apoyo de la candidatura, subrayando que "el apoyo del Gobierno es básico".

El nombre de Pablo Hernández de Cos es uno de los que suena con más fuerza desde hace meses de cara a la sucesión al frente del instituto emisor de la zona euro de Christine Lagarde, cuyo mandato finaliza el 31 de octubre de 2027.

Este lunes, una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF) entre expertos en política monetaria señalaba al español como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para suceder a la francesa en la presidencia del BCE.

Los cinco potenciales candidatos a la presidencia del BCE evaluados en función de nueve categorías, incluyendo experiencia, conocimientos y liderazgo, así como el potencial de apoyo nacional y europeo, fueron el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos; Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo Ejecutivo del BCE; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank; el francés François Villeroy de Galhau, gobernador saliente del Banco de Francia; y el español Pablo Hernández de Cos.

De este modo, el exgobernador del Banco de España es el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros, credenciales europeas), además de obtener la segunda mayor puntuación en categorías como experiencia en banca central y conocimiento de los mercados de capitales, así como la tercera mejor valoración en capital político.

El "ganador absoluto" de la encuesta, Hernández de Cos, quien formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida durante la gestión de la crisis española y en un entorno político sumamente complejo, según un antiguo funcionario de una institución multilateral de desarrollo, citado por los responsables de la consulta.

Por detrás del español, los resultados dela encuesta sitúan en una ajustada segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, muy ligeramente por delante del neerlandés Knot y del galo Villeroy de Galhau, mientras que la alemana Schnabel, cuya candidatura tendría que sortear la restricción de un solo mandato para los miembros del consejo del BCE, queda relegada a la última posición entre los potenciales favoritos.

Asimismo, los autores de la consulta apuntan que una parte importante del debate sobre la elección del próximo presidente del BCE gira en torno a la cuestión de si Alemania estaría infringiendo las normas de la Unión Europea si ostentara simultáneamente la presidencia del BCE y de la Comisión Europea, que actualmente ocupa Ursula Von der Leyen, ya que parece bastante lejana la posibilidad de que esta abandone Bruselas prematuramente para asumir la presidencia federal alemana el próximo año.

Un sondeo entre economistas elaborado por 'Bloomberg' el pasado mes de enero apuntaba al holandés Klaas Knot como el candidato favorito en la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del instituto emisor de la eurozona, por delante del español Pablo Hernández de Cos, mientras que el tercer potencial candidato favorito para relevar a Lagarde sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

De su lado, Hernández de Cos era el candidato favorito para el 26% de los economistas encuestados a principios de año por 'Financial Times', frente al 24% que prefería a Klaas Knot y el 14% que elegiría a Joachim Nagel, mientras que Isabel Schnabel recibía el 7% del apoyo.