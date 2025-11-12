Lagarde sucederá a Powell en la presidencia de la reunión de banqueros centrales del BPI

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sucederá desde mayo de 2026 a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, al frente de la Reunión de la Economía Global (GEM) y del Comité Económico Consultivo (ECC) del Banco de Pagos Internacional (BPI).

De este modo, la francesa presidirá, por un periodo de tres años, dos de los principales foros del BPI, cuyas reuniones se celebran cada dos meses.

En concreto, la GEM (Global Economy Meeting) reúne a los gobernadores de 30 bancos centrales miembros del BPI de las principales economías avanzadas y de mercado emergentes, que conjuntamente representan aproximadamente cuatro quintos del PIB mundial, y a ella asisten en calidad de observadores los gobernadores de otros 15 bancos centrales.

Este foro tiene como funciones principales llevar a cabo un seguimiento y una evaluación de la evolución, riesgos y oportunidades de la economía y el sistema financiero mundiales, así como orientar a los comités de bancos centrales con sede en Basilea, especialmente a los tres principales: el Comité sobre el Sistema Financiero Global, el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación, y el Comité de los Mercados.

Dada su considerable dimensión, la GEM recibe el apoyo de un grupo informal conocido como Comité Económico Consultivo (ECC), formado por 19 miembros.