Sabadell, Bankinter, Cecabank, Abanca y Kutxabank se unen a Qivalis para emitir una 'stablecoin' en euros

Qivalis. - CECABANK

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Sabadell, Bankinter, Cecabank, Abanca y Kutxabank han formalizado su entrada en Qivalis, el primer consorcio bancario europeo creado para la emisión de una 'stablecoin' en euros conforme al reglamento europea MiCA (Markets in Crypto-Assets), que regula el mercado de criptoactivos y los proveedores de servicios relacionados con ellos, según han informado este miércoles las distintas entidades financieras.

La alianza ha dado la bienvenida en la presente jornada a 25 nuevos bancos: ABN AMRO, AIB, Bank of Ireland, Bank Pekao S.A., Banque et Caisse d'Épargne de l'État (Spuerkeess), Banque Fédérative du Crédit Mutuel, BPER Banca, Erste Group, Groupe BPCE, Handelsbanken, Helaba, Intesa Sanpaolo, Jyske Bank, Landsbankinn, National Bank of Greece, Nordea, OP Pohjola, Piraeus, Rabobank y Swedbank, y los cinco españoles.

Con ellos, Qivalis, que se constituyó en septiembre de 2025, ya suma 37 firmas y extiende su presencia a 15 países europeos, creando una red paneuropea capaz de respaldar pagos y liquidaciones 'on-chain' en euros a escala, sustentada por una 'stablecoin' plenamente respaldada en una proporción de 1 a 1 con el euro.

En este sentido, el director de Estrategia de Bankinter, César Calvo, ha defendido que "contar con una stablecoin europea, denominada en euros, regulada y apoyada por un consorcio bancario va a suponer un antes y un después en el mundo de las finanzas digitales de la Eurozona y abrirá el camino a una nueva manera de liquidar las transacciones, que se podrán ejecutar de forma inmediata, segura y transparente".

De su lado, la directora general de Operaciones y Teconología de Banco Sabadell, Elena Carrera, ha explicado que la entidad "lleva tiempo monitorizando y evaluando potenciales oportunidades en el ámbito de los activos digitales".

Por ello, Carreras ha reconocido que Qivalis es una "excelente oportunidad de negocio", que les servirá para seguir aprendiendo de la tecnología 'blockchain'.

El consorcio europeo espera lograr próximamente autorización del banco central de los Países Bajos --De Nederlandsche Bank (DNB)-- para operar como una entidad de dinero electrónico. Además, tiene prevista una primera emisión para la segunda mitad de 2026.

Por ahora, solo el 0,2% de las 'stablecoins' en circulación están denominadas en la moneda comunitaria, en un mercado dominado principalmente por Estados Unidos y por activos en dólares que copan más del 98% del mercado

Por su parte, Cecabank ha destacado que, con esta iniciativa, refuerza su posicionamiento "como infraestructura financiera mayorista de referencia en el desarrollo de soluciones de dinero digital y activos 'tokenizados'".

Al mismo tiempo, desde la entidad financiera han subrayado que esta inversión se enmarca en la estrategia de Cecabank de impulso al ecosistema europeo de pagos y liquidación en euros sobre tecnologías de registro distribuido (DLT).

Asimismo, Kutxabank ha detallado que, a corto plazo, prevé incorporar la 'stablecoin' al universo de activos digitales al amparo de los servicios MiCA, como la recepción, la transmisión de órdenes y la custodia.

A medio, en cambio, la compañía identifica otros posibles casos de uso en varias áreas estratégicas, como los relacionados con los pagos y aplicaciones en la gestión de tesorería de empresas, así como la liquidación de instrumentos financieros tokenizados y otras formas de valores digitales.

En este contexto, son ya siete los bancos españoles que se han incorporado al consorcio Qivalis, puesto que BBVA y Caixabank ya se adhirieron con anterioridad.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a veinticinco nuevos socios al consorcio Qivalis", ha afirmado Jan-Oliver Sell, consejero delegado de Qivalis.

Sobre la incorporación de los 25 nuevos bancos, Sell ha aseverado que supone "un avance significativo" que pone de manifiesto que la mayoría de las instituciones europeas "ya han priorizado la liquidación nativa en euros en 'blockchain' en su transición hacia los activos digitales".

"El euro es la moneda de Europa, y la infraestructura financiera basada en 'blockchain' debe integrarlo: construida por instituciones europeas y regida por normas europeas", ha concluido el CEO de Qivalis.