Bruselas reprocha a España que sea el único país que no ha transpuesto la directiva del IVA para pymes

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido a España de que es el único país de la UE que aún no ha transpuesto y notificado plenamente la directiva comunitaria sobre el régimen del IVA para pequeñas y medianas empresas, y ha confirmado que mantiene abierto un procedimiento de infracción que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE si persiste el incumplimiento.

Así lo ha trasladado una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el marco de un debate sobre una reclamación presentada por un ciudadano español que denuncia una presunta vulneración de esta normativa comunitaria.

La directiva, aprobada en 2020 y en vigor desde 2025, introduce un régimen de exención del IVA para pequeñas empresas bajo determinadas condiciones, con el objetivo de facilitar la actividad de las pymes y reducir cargas administrativas en el mercado interior.

Según ha explicado la Comisión, los Estados miembro pueden decidir si aplican esta exención dentro de su mercado nacional, pero están obligados a transponer las disposiciones que permitan a las empresas acogerse al régimen cuando operen y vendan en otros países de la UE.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha criticado que España afirme que "no tiene intención" de aplicar la extensión interna del régimen para pymes, pero ha reconocido también que no ha adoptado las disposiciones necesarias para permitir que las empresas españolas puedan acogerse a la exención al vender en otros Estados miembro, algo que sí es obligatorio.

Bruselas ha detallado que en 2025 envió una carta de notificación formal e inició el procedimiento de infracción, y que posteriormente remitió un dictamen motivado por escrito en julio, al constatar que España seguía sin transponer esta parte esencial de la directiva.

Según la Comisión, las autoridades españolas respondieron reconociendo que no habían aprobado esas disposiciones y se comprometieron a hacerlo a finales de 2025, aunque "hoy por hoy" no consta que se haya notificado el cumplimiento.

"Hay dos opciones posibles: cerrar el procedimiento de infracción o pasarlo al Tribunal de Justicia", ha señalado la representante comunitaria, precisando que la decisión corresponde al Colegio de Comisarios.

Por su parte, el peticionario ha denunciado que la falta de transposición está generando una situación de desventaja para los pequeños negocios españoles que venden en otros países de la UE.

Según advierte, esta situación está "destruyendo" los negocios españoles y reduciendo su competitividad, por lo que pide a Bruselas que "fuerce a España a implementar esta directiva" para que las pymes puedan operar "en las mismas condiciones que los otros pequeños negocios europeos".

Durante el debate, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha considerado "evidente y flagrante" el daño que esta falta de transposición causa al mercado interior y ha pedido a la Comisión "la máxima firmeza" para obligar a España a cumplir con sus obligaciones.

Desde el grupo socialista, la eurodiputada Sandra Gómez ha subrayado que la transposición es una responsabilidad del poder legislativo y ha explicado que la directiva se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el proyecto ya ha superado el debate de totalidad y está pendiente de su elevación al pleno antes de pasar al Senado.

Tras el debate, la comisión europarlamentaria ha decidido mantener la queja abierta para poder volver a abordar el asunto más adelante a la luz de la información adicional que aporten las partes.