CSIF convoca paros parciales y una huelga general en la AEAT para el 8 de junio, en plena Campaña de la Renta

Archivo - Oficina de la Agencia Tributaria en plena Campaña de la Renta - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes movilizaciones en la Agencia Tributaria (AEAT) por la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, incluyendo la convocatoria de paros parciales y de una huelga general en todos los centros de trabajo para el próximo 8 de junio.

En concreto, y coincidiendo con la Campaña de la Renta, CSIF ha convocado para el próximo 6 de mayo una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda.

Posteriormente, el 13 y el 29 de mayo, celebrará paros parciales de una hora en los centros de trabajo de la AEAT, que culminarán el 8 de junio con la celebración de una huelga general.

CSIF ha asegurado en un comunicado que intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos.

El sindicato que dirige Miguel Borra ha interpuesto un conflicto contra la AEAT por mantener "bloqueada" la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

En este sentido, CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se recogían todos estos compromisos, sin que desde entonces se hayan producido avances. Por ello, CSIF ha decidido interponer un conflicto con la Agencia Tributaria, a la que pide iniciar negociaciones para desbloquear la situación.