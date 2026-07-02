Gestha cree que la Agencia Tributaria adelanta los resultados sobre control fiscal para "tapar su crisis"

Archivo - Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la Agencia Tributaria ha adelantado los resultados del control tributario, por primera vez en el último trienio, "para tapar su crisis interna".

"Una noticia que les pilló por sorpresa y que genera incertidumbre, pues las salidas en la dirección del organismo pueden provocar retrasos a la hora de abordar las principales reformas pendientes, entre las que destacan la estructura y ordenación de los puestos de trabajo, la evaluación del desempeño y la nueva carrera profesional", ha señalado el sindicato a través de un comunicado.

Por ello, Gestha ha pedido transparencia para esclarecer las causas reales de la "desbandada", pues duda abiertamente de la versión oficial.

SE SUPERAN LOS RESULTADOS DEL CONTROL TRIBUTARIO

En paralelo, Gestha ha destacado que la Agencia Tributaria supera por segunda vez consecutiva los resultados del control tributario de 2020 en 5.468 millones, un 31,7% acumulado en este quinquenio y un aumento del 6,3% interanual en este período.

En concreto, la Agencia Tributaria logró en 2025 unos resultados globales en el control tributario de 22.743 millones de euros, frente a los 17.274 millones que alcanzó en 2020, año marcado por el confinamiento, la ausencia de visitas a los locales de negocio y el teletrabajo de los empleados de la AEAT.

Según Gestha, una de las causas del aumento de los resultados fue que en abril de 2025 la AEAT aumentó las competencias a los técnicos de la inspección para que puedan investigar a empresas de hasta los 10 millones de euros de facturación, tras once años sin actualizarlas, pese a la inflación acumulada y al aumento de la dimensión de las empresas producido desde 2014.

Por ello, Gestha ha vaticinado que continuará la mejora en los resultados de la inspección de los próximos años, y reclama que ese aumento de competencias llegue también a las áreas de Gestión, Aduanas y Recaudación, y contraponen como ejemplo que la deuda pendiente de cobro a final de 2025 ha marcado un máximo de 46.607 millones de euros.

EL DESPLOME DE LAS DENUNCIAS POR DELITOS FISCALES

No obstante, el sindicato de técnicos de Hacienda han advertido del desplome de las denuncias por delitos fiscales, Según han denunciado, la AEAT lleva cinco años sin cumplir dos disposiciones de la ley de prevención del fraude fiscal de 2021 para que expertos independientes estimaran la economía sumergida en España y para aumentar la plantilla a la media de la UE, un 40% de empleados más.

Por ello, Gestha considera inexplicable que la AEAT no aproveche las capacidades y limite las competencias a los técnicos de Hacienda que son el 83,7% de los funcionarios del grupo A y no puedan perseguir los delitos contra la Hacienda Pública, lo que ha llevado al desplome del 85% de las denuncias por delitos fiscales hasta 2024, omitiendo, además, esta información en los resultados de los últimos años.