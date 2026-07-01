Gestha critica el cambio en la dirección de la Agencia Tributaria y sostiene que genera incertidumbre

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha mostrado su sorpresa ante la repentina salida de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y ha indicado que el cambio abre la puerta a un escenario de incertidumbre que podría suponer retrasos en las principales reformas pendientes.

Soledad Fernández dejará su cargo próximamente tras haber solicitado hace meses su relevo al frente del organismo y el departamento de Arcadi España ha agradecido su "gran trabajo" y ha sostenido que el cambio ya estaba pactado para el final de la Campaña de la Renta, ocurrido este mismo miércoles.

Igualmente, Gestha ha negado que el relevo en la dirección vaya a tener lugar con los principales elementos del Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia terminados, ya que uno de los ejes vertebradores de dicho plan, el bloque dedicado a recursos humanos, permanece sin terminar.

En esta línea, el sindicato ha indicado que las principales reformas relativas a la estructura de la plantilla, la ordenación de los puestos de trabajo, la evaluación del desempeño y el desarrollo de la carrera profesional, todavía siguen pendientes.

Tampoco comprenden el momento del cambio puesto que esperar hasta el final de la Campaña de la Renta no casa con el papel de la dirección en la misma, la cual no se encarga del desarrollo ordinario, mientras que "que llama la atención que un cambio de esta relevancia se produzca a pocos meses del final de la legislatura y cuando las reformas de mayor calado continúan abiertas", reza un comunicado de Gestha.

"Retrasar nuevamente las reformas pendientes supondría prolongar el deterioro de la estructura organizativa de la AEAT y aumentar la frustración de una plantilla que necesita urgentemente soluciones estables para afrontar los retos presentes y futuros de un organismo que es pilar del Estado", ha aseverado el presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel.