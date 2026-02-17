Gestha estima que casi 3 millones deberán presentar la renta para beneficiarse de la nueva deducción en IRPF

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estima que 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la renta para beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF para adaptarla a la subida del SMI aprobada esta mañana, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

En concreto, Gestha ha explicado que la nueva deducción dejará sin tributar a quien cobre hasta los 17.094 euros y que se reduce progresivamente hasta los 20.000 euros, que se sumarán a los que a la están utilizando desde los 15.876 euros vigentes en 2025.

Según estiman los técnicos de Hacienda; Canarias, Murcia y Extremadura son las comunidades con mayor porcentaje de asalariados entre los 15.876 y 20.000 euros, que se explica por la baja cuantía salarial media, con mayores tasas de trabajo a tiempo parcial o con contratos de duración determinada. Por el contrario, Cataluña, Madrid y Aragón son las comunidades con menor porcentaje de asalariados en esa horquilla.

Como consecuencia de ser las comunidades con mayor población ocupada, andaluces, catalanes, madrileños y valencianos representan a la mitad de los asalariados entre los 15.876 y 20.000 euros (52,1%) que se beneficiarán realmente de la deducción ampliada.

En este marco, Gestha ha recordado que la vigente obligación de declarar sigue afectando a los que ingresen más de 15.876 euros por dos o más empleos, salvo que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere en total los 1.500 euros anuales, o 22.000 euros con un solo sueldo, y que estos límites no operan si cuentan con otras rentas como alquileres o rentas de una actividad económica, así como por otras circunstancias.

Por tanto, los técnicos han recomendado presentar la declaración a todos los asalariados que cobren entre los 15.876 euros (el SMI de 2024 que no tributó por el aumento de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo) hasta los 20.000 euros brutos.

De igual modo, a los asalariados que perciban entre 20.000 y 22.000 euros, a la que no llega la deducción, les interesa presentar la declaración si cuentan con alguna otra deducción con la que puedan recuperar una parte de las retenciones que se ajustan prácticamente a la cuota resultante de la autoliquidación.