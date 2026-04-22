Gestha pide retirar bajadas generalizadas de IVA para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha valorado el enfoque de la Comisión Europea en cuanto a la respuesta a la crisis de Irán --hacia las ayudas directas y los incentivos fiscales selectivos-- y ha pedido que, con las medidas de 'AccelerateEU' se abandonen definitivamente las bajadas generalizadas de IVA por su ineficiencia y carácter regresivo.

Los técnicos de Hacienda han analizado en un comunicado el documento 'AccelerateEU', presentado por la Comisión Europea para afrontar la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, que ya ha supuesto un sobrecoste de 24.000 millones de euros en importaciones para la UE.

Gestha considera que el paquete de medidas marca un punto de inflexión necesario al priorizar las ayudas directas y los incentivos fiscales específicos frente a las rebajas impositivas generalizadas, que han demostrado ser "paliativas y poco eficientes".

No obstante, Gestha ha lamentado que la Comisión no incluya en este paquete el fomento del teletrabajo, que considera una medida clave para racionalizar el uso y el coste de los combustibles y la energía, tanto en empresas privadas como en las administraciones públicas, coincidiendo con la Agencia Internacional de la Energía.