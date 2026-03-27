Gestha ve a Arcadi España "con capacidad técnica y solvencia" para asumir Hacienda y le propondrá 50 medidas

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo (i), la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (c), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d), durante el acto de traspaso de carteras - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han dado este viernes la enhorabuena al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a quien consideran "con capacidad técnica y solvencia acreditada" para el cargo.

Gestha enviará en los próximos días al nuevo ministro una propuesta de 50 medidas "para un Ministerio de Hacienda del siglo XXI", que incluye iniciativas para mejorar la eficiencia del control del gasto público, de lucha contra el fraude fiscal, para la reforma del sistema tributario, de prevención de la corrupción en la contratación pública, medidas organizativas y de gestión de los empleados públicos y medidas para paliar los efectos de la crisis.

"Desde Gestha felicitamos al nuevo ministro de Hacienda por su nombramiento y le deseamos acierto en la gestión de los principales retos del Ministerio. Los técnicos de Hacienda somos un colectivo clave para avanzar hacia una Administración más eficiente en el cumplimiento de sus objetivos", ha resaltado el presidente de la organización, Javier Gómez.

Gestha ha repasado algunos de los retos y temas "encallados" en el Ministerio que asume Arcadi España, como la aprobación por parte del Congreso del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, para presentar a continuación el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, o la reforma global del sistema tributario fruto del acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar.

Los técnicos de Hacienda recuerdan también que el nuevo ministro deberá abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y local, el debate político sobre el principio de ordinalidad, y contribuir a desbloquear la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica para la asunción por Estado de 83.254 millones de la deuda de comunidades autónomas de régimen común.

En este sentido, Gestha considera que los acuerdos de legislatura con Junts, en los que quedó patente la distancia en la negociación, plantean el reto más complejo para Arcadi España, pues mientras el Estado apuesta por un "diálogo singular" sobre el modelo de financiación, Junts demanda la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña.

En este punto, los técnicos del Ministerio de Hacienda advierten de que cualquier reforma debe desarrollarse dentro del marco constitucional, respetando los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre territorios, y que "la eventual fragmentación de la aplicación de los principales tributos estatales o de la información fiscal podría dificultar la eficacia de la lucha contra el fraude".

En este ámbito de la lucha contra el fraude, Gestha realiza cuatro peticiones a Arcadi España: que apruebe un aumento de las competencias de los técnicos del Ministerio de Hacienda para investigar los fraudes más complejos, representando el 75% y el 90% de los funcionarios del grupo A con competencias superiores y que cumpla tres disposiciones de las leyes antifraude de 2006 y 2021.

La primera obliga al Ministerio a adecuar el encaje profesional de los técnicos según su responsabilidad y preparación, y las otras dos disposiciones de 2021 consisten en que expertos independientes evalúen la economía sumergida española y en aumentar la plantilla del Ministerio de Hacienda paea adecuarla a la media europea en 2029.

Otro reto para el nuevo ministro que aguarda relación con las competencias de los técnicos de Hacienda es el control aduanero de las importaciones de mercancías que aumentarán tras los acuerdos comerciales entre la UE e India y la aplicación provisional del acuerdo con los países de Mercosur o del Acuerdo de la UE con el Reino Unido sobre Gibraltar, así como con el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial dotado con 14.320 millones para proteger e internacionalizar a las empresas españolas afectadas por la guerra arancelaria de Estados Unidos.

Gesha estima que se necesitará aumentar el número de los técnicos de Hacienda con horarios de 24 horas para realizar los controles aduaneros en puertos y aeropuertos, por lo que pide al nuevo ministro, además del aumento de las plantillas de técnicos en las aduanas, que mejore sus condiciones laborales, turnos de trabajo y retribuciones para lograr una estabilidad de las plantillas.