Hacienda destina 415.000 euros a una campaña sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda destinará 415.000 euros para el desarrollo de una campaña publicitaria de sensibilización sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales y de asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de las mismas.

Así consta en un anuncio de formalización de contrato de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La licitación se ha realizado mediante procedimiento abierto y, tras recibir 17 ofertas, la empresa finalmente adjudicataria ha sido Madresanta HUB, pyme con domicilio fiscal en Valencia.