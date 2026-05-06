Hacienda devuelve en el primer mes de la Campaña de la Renta 3.147 millones a 4,49 millones de contribuyentes

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.494.000 de contribuyentes han recibido su devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 en el primer mes desde el inicio de la Campaña, por un importe de 3.147 millones de euros, según los datos difundidos este miércoles por la Agencia Tributaria.

El número de devoluciones ya abonadas ha crecido un 3,5% interanual, en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, que alcanzan en este primer mes las 6.339.000, un 4,4% más. Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados

A su vez, la Agencia Tributaria ha informado de que los contribuyentes han presentado 1.179.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 6% más respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que si domicilian la Renta no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la Campaña.

En este primer mes ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde.

CRECE UN 163% LA PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE 'RENTA DIRECTA'

De ese total, por 'Renta Directa' se han presentado 1.376.000 declaraciones. Las presentaciones con este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria, crecen en estos momentos un 163% interanual.

El resto de presentaciones hasta el momento se han efectuado, también a través de la página web de la Agencia como canal telemático principal, o mediante la 'app', la otra vía de presentación que junto con 'Renta Directa' permite la presentación ágil de declaraciones sencillas.

A través de la aplicación móvil, que este año cuenta con nuevas mejoras de diseño y visualización, y también incluye Bizum y tarjeta entre las modalidades de pago, ya se han presentado más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más, de las cuales 446.000, un 14% más, se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

COMIENZA EL PLAN 'LE LLAMAMOS' DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

A todas estas modalidades y canales de presentación se añade ahora y para el resto de la campaña la que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes, el plan telefónico 'Le Llamamos', que el pasado ejercicio permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones.

Por esta vía, los contribuyentes que requieran asistencia personalizada vuelven a contar con una alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

667.000 RESPUESTAS DE LOS CANALES DE ASISTENCIA DIGITAL

A lo largo de la campaña, los contribuyentes cuentan con una ampliación de materias disponibles en el 'asistente virtual' de Renta, que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes.

Si las respuestas del 'asistente virtual' no contienen toda la información requerida, el contribuyente puede acceder al 'Informador' de Renta, que cuenta con toda la información del impuesto estructurada por bloques de contenido, o bien conectarse por chat con especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) --en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde--, obteniendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver.

Ambas herramientas, el 'asistente virtual' y el 'Informador', han ofrecido hasta ahora 667.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 19% más que el año pasado en estas fechas. Adicionalmente, los contribuyentes han recibido 51.000 respuestas en la ayuda sobre subvenciones del documento de datos fiscales donde se informa de la casilla concreta de 'Renta Web' en la cual, en su caso, se debe incorporar el importe.

130.000 CARTAS PREVENTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES DEL CONTRIBUYENTE

Al igual que en los dos años anteriores, en próximas fechas la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.