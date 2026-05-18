El Ibex 35 abre la sesión con una caída del 0,8% y pierde los 17.500 puntos, con el petróleo al alza

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,77% que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 17.500 puntos y cotizar en 17.487,10 puntos ante la persistente incertidumbre sobre la situación del conflicto en Irán, que impulsaba el precio del crudo de referencia en Europa casi un 2%.

En concreto, el precio del Brent subía hasta un 1,6%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 111 dólares, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 107,5 dólares, tras encarecerse un 2%.

Asimismo, en un contexto influenciado también por los resultados de las elecciones andaluzas que se celebraron este pasado domingo, en las que el PP de Juanma Moreno volvió a ganar pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, los inversores estarán pendientes de diversas novedades empresariales, a la espera de conocer los resultados del gigante Nvidia, que se conocerán esta semana.

IAG pondrá en marcha a partir este lunes un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros con el objetivo de reducir el capital social de la compañía.

De su lado, Repsol, en consorcio con la compañía australiana Santos, ha informado, antes de la apertura del mercado, de que ha comenzado a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska (EEUU), con flujo de petróleo ya establecido a través del sistema automatizado de transferencia de custodia (LACT, por sus siglas en inglés) y entrando en el oleoducto de venta de petróleo.

Por su parte, la cadena de supermercados Dia ha indicado que abordará en su junta general de accionistas, convocada para el próximo 19 de junio, la reelección de varios consejeros independientes.

Igualmente, Airtificial ha comunicado que ha sido seleccionada por la división de defensa y espacio de Airbus, Airbus Defence and Space, para el proyecto de dron "estratégico" remotamente tripulado 'Eurodrone'.

Por último, en el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos.

En la apertura de la sesión del lunes en la Plaza de la Lealtad, los valores más bajistas en los primeros instantes de negociación eran Ferrovial (-2,7%), Arcelormittal (-1,8%) y Grifols (-1,6%). En el extremo opuesto del selectivo, las únicas subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+1,9%) y Enagás (+0,1%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con pérdidas (-0,2%), mientras que el Dax de Fráncfort cedía un 0,6% y el parisino Cac 40 se dejaba un 1,1%. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,629% tras crecer un 1,1%.

Respecto a las divisas, el euro se revalorizaba un 0,1% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1632 dólares.