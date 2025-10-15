Montero dice que sólo ha subido impuestos a los ricos y el PP censura que "es la ministra del infierno fiscal"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que su departamento sólo ha subido los impuestos a aquellos que tienen más capacidad económica y, en cambio, los ha bajado para las rentas medias y bajas, algo que el PP no comparte, al considerar que ha generado un "infierno fiscal" en España.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha dirigido una interpelación urgente a María Jesús Montero para debatir sobre economía, fiscalidad y el alza de los precios. Esta interpelación generará una moción con su correspondiente votación en la próxima sesión plenaria.

Juan Bravo ha esgrimido que en la actualidad los negocios, los hogares y las familias "lo están pasando muy mal" en términos económicos, puesto que desde 2017 el poder adquisitivo ha crecido apenas un 1%, según datos de Eurostat. A su vez, el diputado ha expuesto que hasta un 90% de personas considera que han perdido poder adquisitivo en los últimos años, según un estudio de Funcas.

El vicesecretario de Hacienda del PP también ha puesto en duda el supuesto éxito económico del Gobierno, pues a su juicio el crecimiento que ha experimentado el país en términos de PIB ha sido "a base de deuda y gasto público". En concreto, ha apuntado que los niveles de deuda acumulada y la carga de intereses asociada son de 487.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente.

A renglón seguido, ha censurado que con quien más recauda el departamento de Montero es con las rentas que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 euros anuales, al no haber querido deflactar la tarifa del IRPF y acondicionarla a la inflación. Bravo ha dicho que esto ha contribuido a generar una mayor recaudación fiscal.

"Eso es lo que pasa, que usted le está sacando a los españoles cada día más y más impuestos. Usted, se ponga como se ponga, es la ministra del infierno fiscal", ha aseverado desde la tribuna de la Cámara Baja.

MONTERO RECOMIENDA AL PP REFORZAR EL ÁREA ECONÓMICA

En el turno de réplica, Montero ha recomendado al PP reforzar el área económica del partido porque, en su opinión, Juan Bravo ha basado su intervención en "afirmaciones falsas". De hecho, le ha recordado a Bravo que "ha sido sustituido" de sus responsabilidades en el área económica del partido por Alberto Nadal, actual vicesecretario económico del PP.

La vicepresidenta ha defendido el aumento del gasto público, sobre todo porque buena parte ha ido a las comunidades autónomas --muchas de ellas del PP--, que han visto incrementados sus recursos del Estado en un 46%.

En lo que respecta a las críticas por el aumento de la recaudación fiscal, María Jesús Montero ha alegado que esta se debe "a la buena marcha de la economía", que ha producido un incremento del consumo, la inversión extranjera y las rentas salariales.

En este punto, Montero ha recordado que justo ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 hasta el 2,9%, mientras que para el próximo año ha elevado la proyección hasta el 2%. La ministra ha dicho que estas revisiones suponen situar a España como "la economía avanzada que más va a crecer este año y el siguiente".

"Pareciera que al PP le moleste que España vaya bien", ha dicho la ministra, que también ha ensalzado que la prima de riesgo española se sitúa en 55 puntos básicos y la presión fiscal se sitúa tres puntos por debajo de la UE.

Sobre la subida de impuestos, María Jesús Montero ha dicho que el IRPF sólo se ha subido, con el voto en contra del PP, a las rentas superiores a los 300.000 euros. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno ha protagonizado "la mayor rebaja fiscal de la historia", puesto que se ha rebajado para las rentas bajas y medianas el impuesto sobre la renta.

En lo que respecta al poder adquisitivo, Montero ha esgrimido que la OCDE apunta que en España la renta real disponible se ha incrementado un 8% desde el inicio de 2022, mientras que en Edtados Unidos subió un 6%; en Francia un 4,3%; en Italia un 1,4%; y en Alemania un 0,4%.

Por último, la vicepresidenta ha dicho que la deuda española se ha rebajado en 23 puntos porcentuales desde el pico que sufrió en la pandemia y ha subrayado que el riesgo de pobreza está en el nivel más bajo desde que hay datos. "Señor Bravo, llevo siete años en el Gobierno de España, lo que quería hacer, lo estoy haciendo", ha concluido.