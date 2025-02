Sumar exige a Montero que rectifique y deje exento de tributación al SMI: "Es atacar a las clases trabajadoras"

El socio minoritario del gobierno no oculta su malestar y tratará de corregirlo en el Congreso vía enmienda en alguna ley en tramitación

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero que rectifique en su decisión de someter a tributación el tramo de IRPF que va hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por la nueva subida hasta los 1.184 euros mensuales.

"Es atacar a las clases trabajadoras, a las personas vulnerables y a las mujeres trabajadoras de este país", ha protestado Barbero este martes en rueda de prensa. La portavoz ha explicado que la subida del SMI siempre ha ido acompañada de una exención en la cantidad correspondiente del IRPF.

Asimismo, ha recordado que uno de los acuerdos del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar era que el salario mínimo alcanzara el 60% del salario medio mandatado por la Carta Social Europea, un porcentaje que no se alcanza se si aplica el IRPF.

ES "INCOMPRENSIBLE" Y "DE RISA"

Por su parte, la coportavoz de En Comú integrada en Sumar, Aina Vidal, ha aseverado que le parece "incomprensible" la decisión de Hacienda y ha dicho que la ministra Montero va a tener que explicar por qué "es tan exigente con el colectivo de personas que cobran el salario mínimo interprofesional".

A su vez, Vidal ha dicho que le parecen "de risa" los argumentos que ha esgrimido el PSOE para no eximir de tributos al SMI. En concreto, Hacienda ha argumentado su decisión en el hecho de que "la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF". Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.

"Creo que, evidentemente, va a tener que rectificar. Así lo esperamos y vamos a trabajar hasta el último día", ha subrayado Vidal en rueda de prensa, donde a renglón seguido ha recomendado a Montero dejar de "influenciarse por los rentistas" y poner "un poquito más de atención" a las personas que "peor lo están pasando". "Y lo hará, no tengo duda", ha remachado.

INTENTARÁN CORREGIRLO VÍA ENMIENDA

De no rectificar Hacienda en su decisión, Verónica Martínez Barbero ha explicado que la medida no pasaría por el Congreso, pues la legislación actual no establece la nueva actualización de los tramos del IRPF.

"Realmente la Ley del IRPF actualmente recoge unos mínimos que están referidos al SMI del año pasado. Esto no viene al Congreso. Es decir, es algo que simplemente con no reformarlo se queda tal cual está", ha explicado la portavoz.

En este escenario, fuentes de Sumar aseguran que el grupo ya está estudiando introducir alguna enmienda en alguna ley en tramitación para modificar la legislación, un asunto en el que el PP también está de acuerdo.

ENFADO EN LAS FILAS DE SUMAR

El enfado en las filas de Sumar con la decisión de Hacienda es evidente, dado que fuentes de la formación critican que es una medida impropia de un Gobierno progresistas.

Además, han insistido en que si no hay rectificación, maniobrarán en el Congreso y aprovecharán cualquier ley en materia tributaria para elevar, vía enmienda, la exención del IRPF, convencidos de que tendrían mayoría en el Congreso para ello.

Así, reconocen su malestar con la postura "incomprensible" de la ministra de Hacienda, máxime cuando se tiene que negociar Presupuestos Generales y contribuye a generar rechazo contra el Ejecutivo.