UPTA pide bajar el IRPF en el tramo autonómico para reducir la presión fiscal de los autónomos

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización de autónomos UPTA ha iniciado una campaña en todas las comunidades autónomas para impulsar una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan el colectivo de personas físicas, y que ascienden a más de dos millones en toda España.

En el marco de esta propuesta de reforma fiscal, cuyo objetivo es el de reducir la presión fiscal que soportan los autónomos, UPTA pide reducir cinco puntos porcentuales en la escala autonómica del IRPF aplicable a los rendimientos netos de actividades económicas, en los tramos de hasta 35.200 euros.

UPTA ha trabajado con una estimación comparativa por territorios para una base anual de 30.000 euros, aplicando la rebaja propuesta a la parte autonómica, según las escalas regionales.

De acuerdo con sus estimaciones, el ahorro medio estimado por autónomo con una base de 30.000 euros sería de 474 euros anuales. El ahorro total agregado estimado para las 15 comunidades que podrían aplicarlo --se excluyen Navarra y País Vasco por su régimen propio-- sería de algo más de 899 millones de euros.

UPTA plantea compensar esta pérdida de recaudación en el IRPF mediante el sistema de financiación estatal, para preservar servicios públicos esenciales, e incluso con un incremento del tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades del 20% a entre el 25% y 27% para empresas con facturación superior a 4 millones de euros, con una recaudación adicional estimada de entre 1.200 y 1.800 millones de euros.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha recordado en un comunicado que el 95% del tejido productivo español lo forman personas físicas con pequeños negocios. "No podemos permitir que aquellos que manejan márgenes más reducidos, paguen más impuestos que las grandes empresas del Ibex 35. Necesitamos transformar el modelo fiscal porque hoy resulta muy desventajoso e injusto. Para UPTA sólo hay un camino: Bajar los impuestos a los autónomos", defiende Abad.

En el marco de esta iniciativa, UPTA ha comenzado a remitir a todos los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos para el colectivo, con el objetivo de reducir la presión fiscal, aumentar la liquidez disponible en los pequeños negocios, generar estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reducir posibles cierres y mantener "a raya" la economía sumergida.

Desde la organización, se sostiene que el actual sistema genera desequilibrios, pues muchos de los 3,4 millones de trabajadores autónomos que hay en España cuenta con ingresos modestos y márgenes reducidos, frente a un volumen de sociedades en el que sólo unas 50.000, menos del 5% del total, superan los 4 millones de euros de facturación.

"Mientras que los pequeños autónomos soportan una presión fiscal elevada en proporción a sus ingresos, las grandes corporaciones disponen de mecanismos y deducciones para optimizar su carga tributaria", argumenta la organización.