UPTA pide a Hacienda que deje participar a los autónomos en la reforma fiscal del colectivo

Archivo - El presidente de UPTA, Eduardo Abad - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización de autónomos UPTA ha reclamado este miércoles al Ministerio de Hacienda que deje participar a los representantes del colectivo en la reforma de la fiscalidad del colectivo anunciada ayer por el titular de Hacienda, Arcadi España.

UPTA ha defendido en un comunicado que cualquier modificación del régimen tributario de los autónomos debe construirse desde el diálogo con quienes representan a los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia del país.

Durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro España avanzó este martes que el Gobierno trabaja en una propuesta para simplificar el régimen fiscal de los trabajadores autónomos con el objetivo de reducir la carga burocrática y mejorar determinados aspectos normativos.

El ministro reconoció la complejidad de la reforma, al afectar a competencias estatales, autonómicas y europeas, y expresó su voluntad de buscar el respaldo de distintos grupos parlamentarios para su tramitación.

En este sentido, UPTA comparte la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más sencillo, que reduzca las obligaciones administrativas y facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin embargo, la organización considera que una reforma de este alcance "no puede diseñarse únicamente en el ámbito parlamentario", sin la participación de las organizaciones que conocen "de primera mano" la realidad del trabajo autónomo.

UPTA subraya que la fiscalidad es uno de los elementos que más condiciona la actividad diaria de los pequeños negocios y de los profesionales por cuenta propia. Por ello, insta al Ministerio de Hacienda a abrir un proceso de diálogo con las organizaciones representativas antes de presentar cualquier propuesta normativa.

"Es positivo que el Gobierno quiera abordar una simplificación del régimen fiscal de los trabajadores autónomos porque es una demanda histórica del colectivo. Pero una reforma de estas características no puede hacerse sin escuchar a quienes van a verse directamente afectados", ha defendido el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que ha insistido en que "no aceptará" quedar al margen de un debate que afecta al presente y al futuro del colectivo.