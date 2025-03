CCOO iniciará movilizaciones el 8 de abril para que el Gobierno suba el sueldo de los funcionarios

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO, que agrupa a las tres federaciones con empleadas públicos (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Sectores Sociosanitarios y Enseñanza), ha anunciado este martes la convocatoria de una concentración de delegados el próximo 8 de abril frente al Ministerio de Hacienda para pedir al Gobierno que presente una oferta de subida salarial a los empleados públicos para 2025.

Según han advertido en rueda de prensa el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, el 8 de abril será "el pistoletazo de salida" de una campaña de movilizaciones que irá creciendo en intensidad si el Gobierno no se sienta a negociar con los sindicatos.

"No podemos esperar más para conocer cuál es la propuesta del Gobierno para el incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2025. No estamos dispuestos a esperar a los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno tiene mecanismos suficientes para garantizar ese incremento retributivo por otros cauces, por otros caminos", ha señalado García.

Palazzo, por su parte, ha afirmado que "no puede ser que a las puertas de abril" el Gobierno no haya hecho todavía una oferta de subida salarial para el año 2025 y ha reclamado que el aumento salarial, aprovechando los buenos datos económicos, sea significativo y permita recuperar el poder adquisitivo perdido en el sector público.

Junto a la subida salarial de 2025, que CCOO quiere desvincular de la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el sindicato reclama además al Gobierno el cumplimiento completo de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024) y la convocatoria de una nueva mesa de negociación para suscribir un nuevo acuerdo plurianual en el ámbito del sector público.

En el marco de ese acuerdo plurianual, el sindicato sería favorable a usar una fórmula retributiva como del anterior acuerdo marco de 2022-2024, con una parte fija y una parte variable, asociada a factores como el IPC, para garantizar que los empleados públicos no pierden poder adquisitivo.

PIDE QUE SE APLIQUE YA LA SUBIDA SALARIAL PENDIENTE DEL 0,5%

Los responsables sindicales, entre los que se encontraba también Rosa Cuadrado, de la Federación de Sanidad, han valorado que el acuerdo marco 2022-2024 firmado entre el Gobierno y CCOO y UGT ha servido para avanzar en retribuciones, en derechos y en empleo para los más de tres millones de empleados públicos, pero han denunciado que todavía hay cuestiones pendientes que cumplir.

En este sentido, el sindicato ha reclamado al Ejecutivo que haga efectiva la subida salarial adicional y consolidable del 0,5% de 2024 que se acordó y que aún no han recibido los funcionarios. "No hay motivos para que no se lleve al Consejo de Ministros una subida que ya ha sido autorizada y que cumple con todos los requisitos que se habían pactado", ha subrayado Palazzo.

Además, entre las cuestiones pendientes de ese primer acuerdo marco, CCOO ha mencionado la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual marco español de cualificaciones profesionales; un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas, y la puesta en marcha, antes del 1 de abril, de los cambios legislativos necesarios para que la jubilación parcial sea una realidad para todos los colectivos del sector público.