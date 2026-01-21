CCOO y UGT exigen la jornada de 35 horas y jubilación parcial tras plantear Función Pública esperar a los PGE

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos han exigido al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública "garantías" para la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) el próximo mes de febrero o principios de marzo, así como la recuperación de la jubilación parcial, tal y como está comprometido.

En un comunicado, ambos sindicatos han expresado su decepción después de que el Gobierno haya trasladado a CCOO y UGT en una reunión que lo "idóneo" es esperar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la AGE con rango de ley, algo que "retrasaría" su implantación, por lo que ambas organizaciones sindicales han indicado su discrepancia.

Respecto a la jubilación parcial del personal laboral, han recordado desde CCOO y UGT, el compromiso era recuperarla antes de finales de 2025 -tras haber sido suspendida desde el 1 de abril-.

"Se trata de un asunto prioritario para ambas organizaciones y vital para poder continuar en la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública", han expuesto los sindicatos.

Además, sobre la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario, al igual que la clasificación profesional, CCOO y UGT han subrayado que son "compromisos incumplidos" del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente "perentorio" cerrar.

Ambos sindicatos han avisado de que si en la próxima reunión, prevista para el miércoles 28 de enero, el Gobierno no proporciona "certezas y avances", los sindicatos no descartan emprender las acciones que consideran "oportunas" para llevar a buen término estas materias "imprescindibles".