Archivo - Solo 2 de cada 10 empresas españolas creen estar desarrollando una plantilla preparada para IA, según Adecco. - THE ADECCO GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Solo el 18% de las compañías españolas cree estar desarrollando una plantilla "realmente preparada" para adaptarse a la Inteligencia Artificial (IA), cuatro puntos por debajo de la media global, según un estudio publicado este miércoles por el Grupo Adecco.

Así lo ha reflejado el estudio global 'Business Leaders', elaborado por el grupo, que se ha centrado en el impacto que tiene el "fomento de la confianza" a la hora de definir las estrategias relacionadas con las personas y la tecnología.

En este sentido, el análisis también ha mostrado que, a nivel nacional, solo el 20% de las empresas ha utilizado "eficazmente" los datos de talento para impulsar la movilidad interna y la progresión profesional, según datos de Adecco.

En ese caso, España ha quedado en penúltima posición, solo por delante de Italia, con un 19%. Además, los países que han liderado este indicador prácticamente han duplicado el dato español, como Suiza que ha alcanzado el 42%, Canadá el 41% o Bélgica el 40%.

Desde Adecco, han alertado de que muchas empresas "todavía no están preparando a sus equipos al mismo ritmo", por eso, han recordado que el reto está en "cómo van a cambiar la forma de trabajar y qué beneficios pueden aportar a las personas".

En este contexto, el 26% de los directivos empresariales españoles espera que la IA se incorpore a la forma habitual de trabajar de sus equipos durante los próximos 12 meses, mientras que el 30% de los empleados sin puestos de responsabilidad opina lo mismo, según datos del informe.

Por eso, en las empresas más avanzadas, la confianza ha empezado a ser un indicador que ha permitido saber si los equipos se sienten preparados para adaptarse y si cuentan con el apoyo necesario para trabajar con IA.

Asimismo, el 76% de las organizaciones preparadas para el futuro ha considerado que su plantilla es "muy adaptable", frente al 42% del resto de organizaciones.

En definitiva, estos datos han reflejado que las empresas mejor posicionadas ante la IA, además de incorporar tecnología, "miden la confianza, desarrollan habilidades humanas y preparan a sus equipos para evolucionar".

Finalmente, el CEO de The Adecco Group, Denis Machuel, ha concluido que las empresas que mejor aprovecharán esta tecnología serán aquellas "que expliquen con transparencia cómo se va a utilizar y qué impacto tendrá en los equipos".