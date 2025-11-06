La tasa de desempleo de Costa Rica se estanca en el 5,7% en el tercer trimestre del 2025

Archivo - Playa Hermosa, en la costa de Puntarenas, referente para surfistas. - INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de desempleo de Corta Rica se ha situado en el 5,7% en el tercer trimestre del 2025, sin variación respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La población desempleada se estima en 134.000 personas, lo que supone una reducción de 25.000 personas a nivel nacional en comparación con el mismo trimestre del 2024, de las cuales 62.000 son mujeres y 72.000 hombres.

Por otra parte, la población ocupada se situó en 2,21 millones de personas, de los cuales 1,36 millones fueron hombres y 843.000 mujeres, mientras que la tasa de ocupación fue del 51,7% para la población con más de 15 años.

Asimismo, la tasa neta de participación laboral se ubicó en el 54,9%, unos 2,4 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre del año anterior, y la fuerza de trabajo fue de 2,34 millones de personas, de las cuales 1,44 millones son hombres y 905.000 son mujeres.

A su vez, la población ocupada con empleo informal se situó en las cerca de 845.000 personas. De este total, se estimó que 469.000 personas desempeñaron labores de manera independiente y 376.000 trabajaron como asalariadas o auxiliares familiares.