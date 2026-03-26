Bruselas afirma tener "garantías" de EEUU de que respetará el pacto que pone techo del 15% a aranceles a la UE

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, interviene en un debate de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas. - ALAIN ROLLAND / EUROPEAN PARLAMENT

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado este jueves ante el pleno del Parlamento Europeo que Bruselas ha recibido "garantías" del compromiso de Estados Unidos de cumplir las condiciones del pacto arancelario sellado el pasado verano entre Bruselas y Washington, que incluye un techo del 15% de gravamen estadounidense sobre las importaciones europeas a cambio de que la Unión renuncie a tomar medidas de represalia.

"En este momento, hemos recibido garantías de Estados Unidos de que tienen la intención de respetar el acuerdo", ha defendido Dombrovskis ante el pleno del Parlamento Europeo, que este mismo jueves debe votar sobre las dos propuestas legislativas necesarias para que la Unión Europea pueda aplicar las condiciones del acuerdo negociado por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comisario económico ha añadido que los servicios comunitarios seguirán "manteniendo el diálogo" con Washington y en ese marco expresará las "inquietudes cuando sea necesario" y trabajarán "juntos en asuntos de interés común, siempre que sea posible y sentando las bases para una colaboración futura".

Hace un mes, Bruselas indicó que había solicitado "aclaraciones" de Washington sobre cómo iba a afectar a la tregua arancelaria entre la nueva tanda de aranceles globales del 15% que la Casa Blanca anunció para reemplazar los que la justicia norteamerica tumbó; pero no había dado señales de haber obtenido respuesta hasta ahora.

Sin embargo, Dombrovskis ha llamado a los eurodiputados a dar luz verde a la legislación que permita aplicar el acuerdo de verano porque "no sólo es importante, sino que es un paso indispensable" en la normalización de las relaciones comerciales transatlánticas; al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo de Von der Leyen cuenta con las "garantías" que solicitó.

El llamado 'Acuerdo de Turnberry' del pasado julio entre Trump y Von der Leyen prevé un tope del 15% de arancel generalizado sobre las producciones europeas a cambio de que la UE renuncie a responder con medidas recíprocas, pero deja fuera el acero y aluminio europeo, que sigue afrontando una tasa del 50% e incluye compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial sobre la que tiene competencias Bruselas, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más.

En este contexto, la Eurocámara reclama que las condiciones del acuerdo se enmienden para reforzar las salvaguardas que permitan a la Unión suspender el pacto en caso de incumplimiento o amenazas comerciales por parte de Washington, para evitar tensiones como la crisis abierta por Groenlandia cuando Trump amagó con imponer aranceles adicionales a varios países europeos.

"Quiero dejar algo claro: Si bien continuaremos nuestros esfuerzos por mantener relaciones constructivas y evitar la inestabilidad, no haremos la vista gorda ante ningún riesgo para nuestros intereses", ha asegurado Dombrovskis ante los eurodiputados, a los que ha dicho que Bruselas entiende sus preocupaciones y las tendrá en cuenta en las negociaciones con la Eurocámara y Consejo (gobiernos) para acordar la forma definitiva del marco para este acuerdo.

Por ello, ha añadido el comisario, el Ejecutivo comunitario "seguirá vigilante" y "preparado para defender los intereses europeos siempre que sea necesario". "Vigilamos estrechamente la investigación de la sección 301 de Estados Unidos que puede reemplazar la base legal para los aranceles", ha explicado, en referencia a los nuevos sobrecargos anunciados por Trump para reemplazar los aranceles declarados ilegales por la justicia del país.

"Tenemos que garantizar que no hay riesgos a este respecto y que si hay cambios serán sólo positivos", ha continuado el comisario, quien ha insistido en que un voto favorable de la Eurocámara que permita avanzar hacia la adopción de lo acordado entre Trump y Von der Leyen es "un paso procedimental importante", peor también "una señal política de que la Unión cumple su palabra y que actúa para proteger sus empleos, inversiones y prosperidad económica".