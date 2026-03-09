Bruselas avisa del "golpe" a la economía si la guerra por Irán se alarga y llama a rebajar la tensión

Archivo - El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha avisado este lunes del "golpe" para las economías europeas si la guerra en Oriente Próximo iniciada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga más de dos semanas, por lo que ha llamado a centrar esfuerzos en contener la escalada del conflicto.

"En el escenario más benigno, donde el conflicto se contenga en un par de semanas, cabe esperar que no tenga un impacto significativo en la economía mundial y europea", ha reflexionado Dombrovskis, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) que se celebra en Bruselas.

Sin embargo, el conservador letón ha avisado de que si la guerra se "prolonga" más allá, con interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y ataques a las infraestructuras energéticas de los países del Golfo, entonces podrá generarse un "importante golpe estanflacionario (en referencia a un bajo o nulo crecimiento combinado con una fuerte inflación) en la economía mundial y europea".

Esta situación, ha añadido, pasaría por un "aumento de los precios" de la energía y efectos negativos sobre la confianza, interrupciones en la cadena de suministro y condiciones financieras más restrictivas, en opinión del comisario, que por ello ha insistido en la importancia de "trabajar para reducir la escalada del conflicto lo antes posible".

Preguntado por si entre las medidas que planteará a los ministros de la Eurozona para contener la situación incluye la liberación de reservas estratégicas de petróleo --tal y como ha abordado sin llegar a un acuerdo este mismo lunes el G7--, Dombrovskis ha confirmado que Bruselas sopesa varios "pasos posibles" y que "una de las opciones es considerar la liberación de reservas de petróleo para un mayor abastecimiento durante la interrupción".