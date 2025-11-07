Los técnicos de Hacienda convocan huelga el 26 de noviembre ante la pérdida de recursos en la Administración

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, han convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid para el próximo 26 de noviembre para reclamar un nuevo acuerdo de Carrera profesional que se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), evitando la pérdida de recursos y reforzando la capacidad de la Administración para combatir el fraude y controlar el gasto público.

En un comunicado, el colectivo ha denunciado el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad y el escaso reconocimiento de sus funciones, la complejidad de su trabajo y responsabilidades, una combinación que, a su juicio, debilita la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.

Gestha ha advertido de que la ausencia de una carrera profesional en la AEAT y en el Ministerio de Hacienda está deteriorando la estructura administrativa y provocando una pérdida de recursos clave, que perjudica a los contribuyentes que sí cumplen y a los servicios públicos que se financian con sus impuestos.

Como muestra de ese deterioro, los técnicos han recordado que, desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%. Un descenso que, en su opinión, es una prueba del "débil control de los grandes evasores, mientras aumentan los controles a particulares, autónomos y pymes".

NUEVA CARRERA PROFESIONAL CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL

Otro de los principales focos de tensión que llevará a los técnicos de Hacienda a movilizarse es la movilidad geográfica y funcional, ya que, según Gestha, la AEAT está aplicando un criterio inverso al que cabría considerar más adecuado.

Así, calculan que unos 1.200 técnicos de Hacienda querrían trasladarse al lugar donde tienen sus relaciones familiares y afectivas, pero no pueden hacerlo porque los destinos se ofrecen primero a quienes acaban de aprobar la oposición por promoción interna, y solo después se ofrecen las plazas vacantes a los que cuentan con más antigüedad y mejor valoración de su trabajo.

Según los técnicos de Hacienda, esta falta de movilidad está provocando plantillas desmotivadas, vacantes sin cubrir en territorios con alta economía sumergida y una rotación que dificulta la especialización de los equipos, justo lo contrario de lo que necesita la eficacia frente al fraude.

Asimismo, Gestha ha reclamado también que se salde la que denominan "deuda histórica con los Técnicos", mediante una reorganización que permita estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto, cumpliendo con una disposición de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que instaba a desarrollar la carrera administrativa de los técnicos del Ministerio de Hacienda y a reconocer su compleja labor, su responsabilidad y sus funciones superiores.

Así, han recordado que los técnicos son el mayor colectivo de funcionarios de la AEAT, representan más del 80% de los funcionarios del grupo A con competencias para investigar el fraude fiscal y aduanero, liquidar deudas y sanciones y cobrarlas, así como el 91% de los funcionarios del grupo A competentes en la Intervención General del Estado (IGAE) para controlar el gasto público y las subvenciones, y son mayoría en los Tribunales económico administrativos, Catastro y otros centros directivos del Ministerio.