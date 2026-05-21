Las ventas del sector servicios aceleran su crecimiento en marzo al 9,4%, su mayor alza desde enero de 2023

Archivo - Grupos de comensales sentados en una terraza de un establecimiento - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 9,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 7,4 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde enero de 2023, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de marzo, las ventas del sector servicios encadenan 24 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 11,5% en el tercer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,8% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,7% en marzo en tasa interanual, porcentaje casi 5 puntos superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 24 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 3,5%, por encima del repunte mensual del 0,3% experimentado en febrero.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,5% en el tercer mes del año respecto a marzo de 2025, tasa tres décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación del sector servicios en España. Variación anual del índice de cifra de negocios

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