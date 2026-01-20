Von der Leyen ve un "error" los aranceles de Trump y prevé una respuesta "firme, unida y proporcionada"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene durante un debate en el marco de una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son "un error", especialmente "entre aliados de larga data", y aseguró que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada".

Así lo ha señalado Von der Leyen al abordar esta cuestión al final de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en donde también se espera la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque por el momento no se ha confirmado que esté previsto ningún encuentro entre ambos.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido en que la UE considera al pueblo estadounidense "no solo como un aliado, sino como un amigo", y ha advertido de que una escalada de tensiones comerciales podría conducir a "una peligrosa espiral descendente" que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.

Por ello, ha recalcado que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada", aunque ha precisado que Bruselas debe actuar también de manera "estratégica" en la forma de abordar esta situación.

INVERSIONES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL ÁRTICO

En este sentido, ha anunciado que la Comisión Europea trabaja en un paquete para reforzar la seguridad del Ártico, que tendrá como primer principio la "plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca", ya que la soberanía y la integridad territorial de ambos, ha subrayado, "no son negociables".

Von der Leyen ha avanzado, además, un importante aumento de la inversión europea en la región ártica, con el objetivo de apoyar la economía local y las infraestructuras, en cooperación estrecha con las autoridades groenlandesas y danesas.

Asimismo, ha señalado que la UE colaborará con Estados Unidos y con el resto de socios en una seguridad ártica más amplia, un ámbito que ha calificado de "interés común", y ha anunciado que se incrementará la inversión europea en esta materia. "La seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta", ha afirmado.

En particular, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha defendido destinar parte del aumento del gasto europeo en defensa a reforzar las inversiones en capacidades de seguridad "esenciales" en Groenlandia, como una flota europea de rompehielos.

En la misma línea, ha afirmado que la Unión trabajará con sus socios regionales para reforzar la seguridad común y estudiará cómo fortalecer las asociaciones en ese sentido con países como Reino Unido, Canadá, Noruega o Islandia.