Adidas España deja atrás las pérdidas tras ganar 18,3 millones en 2025

Celebración del Mundial de España - César Vallejo Rodríguez / Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adidas España deja atrás las pérdidas de más de 11 millones de euros registradas en 2024 tras ganar 18,3 millones de euros en 2025 gracias al incremento del volumen de negocio de todos los canales, así como por la buena acogida de sus líneas de calzado, en especial las de 'running', técnico y 'lifesytle', así como los buenos resultados deportivos de algunos de sus patrocinados.

En concreto, la filial española de la multinacional alemana impulsó un 6,4% su cifra de negocio tras alcanzar los 725,8 millones de euros respecto a los 682,1 millones de euros registrados en 2024, mientras que las ventas se elevaron un 7,1% hasta los 650,8 millones de euros y se producen exclusivamente por la marca adidas, según los datos disponibles en el Registro Mercantil consultados por Europa Press a través de Informa D&B.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 30,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% frente a los 28,4 millones de euros registrados en el ejercicio precedente.

La marca deportiva, que es patrocinador de la selección española de fútbol y del Real Madrid, entre otros equipos, prevé para 2026 un incremento ventas en todos sus canales, así como el seguir elevando su presencia en el mercado.

De cara a los resultados de 2026, adidas prevé "estabilidad", ya que su perspectiva de negocio es "buena", aunque advierte de que no puede anticipar como se comportarán los diferentes factores macroeconómicos externos, pero avanza que seguirá "monitoreando muy de cerca" todos los indicadores de manera mensual para poder vanticiparse a cualquier cambio de tendencia en las condiciones del mercado que puedan aprovechar.