Airbus y la Armada española completan un ensayo de vuelo táctico con plataformas tripuladas y no tripuladas

Archivo - Helicópteros Airbus. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Airbus Helicopters y la Armada española han completado un ensayo de vuelo táctico con plataformas tripuladas y no tripuladas a principios de este mes en Rota (Cádiz), según ha indicado la firma en un comunicado este miércoles.

Este ejercicio integró el buque de acción marítima Rayo con un helicóptero H135 de la Armada española y dos sistemas aéreos no tripulados diferentes, el Airbus Flexrotor y el Alpha 900, utilizando la solución HTeaming.

En concreto, este ensayo sirvió para validar el control en tiempo real del dron, así como el intercambio de imágenes entre sistemas no tripulados, helicópteros y buques de la armada para establecer un enlace operativo multidominio.

ACCESO A INFORMACIÓN CRÍTICA

Esta capacidad permite al buque acceder a información crítica desde zonas situadas más allá del alcance de sus propios sensores directamente desde el puesto de combate. Durante los ejercicios, ambas plataformas no tripuladas realizaron despegues y tomas desde el buque en movimiento.

De hecho, un piloto a bordo del H135 manejó los drones durante el vuelo utilizando la tableta HTeaming, que demostró ser "agnóstica" al integrar con éxito el Alpha 900. La demostración consistió en el simulacro de una persecución de una lancha rápida durante una operación marítima ISTAR (siglas en inglés de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), en la que el Flexrotor y el Alpha 900 rastrearon al objetivo y transmitieron imágenes en directo tanto al helicóptero como al buque.

Los datos se integraron en el NAIAD (Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos), el sistema de integración táctica de Navantia para vehículos no tripulados, lo que permite el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA (Sistema de Combate de los Buques de la Armada), el sistema de gestión de combate de la Armada española desarrollado por Navantia.

CONTINUARÁ LA EXPLORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE ENJAMBRES DE DRONES

Al respecto, el consejero delegado de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombo, ha afirmado que esta división de la compañía "tiene el compromiso de explorar nuevas fronteras en la cooperación entre sistemas tripulados y no tripulados que aporten un valor añadido real a los clientes".

"La estrecha colaboración entre empresas pioneras como Airbus, Navantia y Alpha Unmanned Systems, combinada con la confianza de entidades públicas como la Armada española, muestra nuestro potencial conjunto para reforzar el papel de Europa como líder soberano en defensa", ha añadido, enfatizando que, al trabajar juntos, "demuestran que pueden ofrecer la tecnología innovadora necesaria para asegurar una posición de liderazgo en el panorama global".

Por otra parte, Airbus ha explicado que, durante el ensayo, la tripulación del H135 gestionó las plataformas no tripuladas mediante la tableta HTeaming, la solución modular de Airbus Helicopters para la cooperación entre aeronaves tripuladas y no tripuladas. Este sistema dota a las tripulaciones de un control total sobre los UAS (Sistemas Aéreos No Tripulados, por sus siglas en inglés) en vuelo.

En paralelo, los datos de los UAS se procesaron a través del Helicopter Integrated Tactical System (Sistema Táctico Integrado para Helicópteros), una consola táctica desarrollada por Airbus que actuó como enlace con el buque, lo que garantizó que la información fuera compatible con el sistema de combate Naiad/Scomba. Para terminar, la firma ha señalado que los desarrollos futuros continuarán la exploración de la tecnología de enjambres de drones y la mejora de la integración entre los medios aéreos, navales, así como terrestres.