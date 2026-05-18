Airtificial, seleccionada por Airbus para el proyecto de dron "estratégico" remotamente tripulado 'Eurodrone'

Archivo - Fábrica de Airtificial en Jerez. - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha sido seleccionada por la división de defensa y espacio de Airbus, Airbus Defence and Space, para el proyecto de dron "estratégico" remotamente tripulado 'Eurodrone', según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Este proyecto europeo está centrado en el desarrollo y fabricación de un dron no tripulado manejado por control remoto considerado "estratégico" por la Unión Europea (UE) para garantizar su autonomía tecnológica, defensa del territorio y seguridad aérea.

Dentro de este, a Airtificial se le ha encomendado la fabricación de los llamados 'cowlings', unas piezas fabricadas en materiales compuestos que permiten el funcionamiento del sistema de propulsión del dron, ya que son los carenados que protegen y optimizan el rendimiento de los motores.

GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL SISTEMA

"Se trata de componentes críticos para garantizar la eficiencia y fiabilidad del sistema, y que requieren un alto nivel de precisión en diseño y producción", explica la compañía española, que destaca que la participación en el 'Eurodrone' supone un "nuevo reconocimiento" a su experiencia en el sector aeroespacial.

En este sentido, Airtificial ha subrayado que su división de aeroespacial y defensa aporta su "'expertise' de ingeniería avanzada y fabricación de componentes estructurales de alta complejidad", que ya fabrica para los grandes Fabricantes de Equipo Original (OEM) del mundo de la aviación, tanto civil como militar. En 2024, fabricó más de 60.000 piezas de avión en materiales compuestos de diversos tamaños: desde cerca de dos metros hasta apenas unos centímetros.

El 'Eurodrone', cuyo desarrollo está liderado por Airbus Defence and Space junto con otras empresas del sector punteras de Europa es "clave" para la UE, y en él participan España, Francia, Alemania e Italia. "El proyecto 'Eurodrone' simboliza también el compromiso europeo con la cooperación industrial en defensa y la reducción de la dependencia de tecnologías externas", asegura la empresa.

Al hilo, el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha comentado que formar parte de esta iniciativa "refuerza su posición como socio tecnológico en programas estratégicos de alcance internacional, alineándose con la visión de una Europa más autónoma y con mayores capacidades de respuesta en un entorno global en constante cambio".

Además, Airtificial ha resaltado que la participación en este programa "no sólo fortalece su vínculo con Airbus y con la industria aeroespacial europea, sino que también impulsa la generación de conocimiento y empleo de alto valor añadido en España".

"Con ello, la firma consolida su papel en el ecosistema de innovación europeo y refuerza su estrategia de crecimiento en el ámbito aeroespacial, un sector llamado a desempeñar un papel clave en la transformación tecnológica y en la seguridad futura del continente", ha subrayado.