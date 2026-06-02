ARTE, CCOO y Fetico firman el primer convenio del comercio textil nacional con el rechazo y protestas de UGT

Firma del convenio colectivo del comercio textil - ARTE

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta entre sus asociados con que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico han firmado este martes el texto definitivo que da lugar al primer convenio colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil, ante el rechazo de UGT que ha convocado protestas y mostrado su rechazo a este acuerdo.

En concreto, el acuerdo permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro, según informa la patronal del sector.

Un convenio, que beneficia a más de 120.000 trabajadores de toda España, la mayor parte mujeres, y que mejora las condiciones recogidas actualmente en algunos de los convenios provinciales vigentes, consolidando avances relevantes en materia salarial, organización del trabajo, conciliación, estabilidad laboral y desarrollo profesional.

La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, ha reconocido que ha sido una "negociación larga y compleja" en un contexto "especialmente exigente" para el sector, por lo que señala que por eso este acuerdo "tiene aún más valor".

"Este convenio demuestra que el diálogo social es una herramienta decisiva para mejorar la vida laboral de las personas y, al mismo tiempo, para reforzar la competitividad de un sector en el que España es número uno, como es el 'retail' moda", ha añadido.

Por su parte, CCOO ha calificado esta rúbrica como una "conquista histórica" para las plantillas, "sabiendo que no es la meta, sino el punto de partida". "A partir de este momento se abre una nueva etapa, donde la prioridad absoluta del sindicato será el despliegue y cumplimiento de estos avances en cada empresa, en cada provincia y en cada centro", ha reiterado el sindicato.

Mientras que el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, se ha congratulado también de la firma del acuerdo que representa un "avance significativo en garantías y derechos sociales". "Pone el foco en los contratos más estacionales y frágiles, protege a los colectivos más vulnerables, incluyendo la comunidad LGTBI, y asegura que nadie pierda derechos adquiridos. Además, refuerza la estabilidad y la seguridad de todas los trabajadores del sector", ha indicado.

Tras este acuerdo, Fetico reafirma que las mejoras reales se consiguen negociando y llegando a acuerdos, y subraya que las pretensiones de UGT, que intentaron boicotear el proceso, no pueden frenar un convenio que "mejora la vida" de cientos de miles de trabajadores en España.

Contrario a este acuerdo se ha mostrado UGT, que no ha firmado el convenio al considerar que supone un "retroceso histórico" en los derechos de los trabajadores del comercio textil y se ha concentrado esta tarde frente al edificio donde estaba prevista la rúbrica para mostrar su "rechazo frontal" a un acuerdo que considera lesivo para los intereses de miles de trabajadores del sector y denuncia que la firma por parte de CCOO y Fetico supone la consolidación de un modelo de relaciones laborales que amenaza derechos conquistados durante décadas a través de la negociación colectiva y la movilización sindical.

El sindicato cree que no representa un avance para las plantillas de las grandes cadenas textiles, sino una operación destinada a homogeneizar las condiciones laborales a costa de rebajar derechos existentes en numerosos territorios y convenios provinciales que hoy ofrecen mejores salarios, jornadas más favorables y mayores garantías sociales.

Así, alerta de que el nuevo marco estatal puede convertirse en una herramienta para "debilitar la negociación colectiva territorial y erosionar progresivamente" las condiciones laborales alcanzadas en comunidades autónomas y provincias donde los trabajadores han protagonizado "importantes luchas" para mejorar sus derechos.

Hay que recordar que éste es el primer convenio colectivo para el sector textil a nivel nacional, en el que se homogeneizan salarios, equiparan tipos de contrato y mejoran la jornada laboral en todas las grandes cadenas de moda a nivel nacional.

Una negociación de casi tres años, ya que ARTE y los sindicatos empezaron a negociar este convenio en septiembre de 2023 y es el primero dirigido a los grandes grupos o cadenas comerciales del sector textil que cuenten con una superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados a nivel nacional, tiendas físicas en, al menos, tres comunidades autónomas, o que tengan más de 400 empleados.

ALZAS SALARIALES DEL 3%

El acuerdo contempla incrementos salariales del 3% para 2027 y 3% para 2028, con la posibilidad de un ajuste adicional del 1% si la inflación supera el 3%, además de una jornada laboral máxima de 38,5 horas semanales, equivalente a 1.740 horas anuales, muy por debajo del promedio de convenios provinciales.

Respecto a los modelos de contratación, el convenio prioriza el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo-discontinuo, con regulaciones garantistas para evitar precariedad encubierta.

Además, los fijos-discontinuos deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos, mientras que los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando fragmentación del empleo.

Las horas complementarias se consolidan parcialmente (30%) como jornada estructural si el trabajador lo desea, reforzando previsibilidad y estabilidad laboral y se regulan descansos y trabajo en domingos y festivos, con pluses de 55 euros por domingos y 80 euros por festivos. Además, se garantiza que cada trabajador tenga 11 fines de semana completos al año de descanso, interpretados como un fin de semana de calidad al mes, considerando que un mes corresponde a las vacaciones anuales.