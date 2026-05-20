Audax Renovables fija el precio de una emisión de bonos sénior por 350 millones para refinanciar deuda

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables ha fijado el precio de la emisión de obligaciones sénior por un importe de 350 millones de euros que anunció hace unos días con el objetivo de pagar y refinanciar deuda, según ha informado en un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, las obligaciones se emitirán a un precio de emisión del 98,980%, más los intereses devengados y no satisfechos, en su caso, y devengarán un interés fijo del 7,500% anual, pagadero semestralmente por periodo vencido el 22 de mayo y el 22 de noviembre de cada año, comenzando el 22 de noviembre de 2026.

El cierre de la emisión y el desembolso de las obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

Los bonos, con vencimiento en 2031, estarán garantizados "plena e incondicionalmente, con carácter sénior y sin garantía real" por Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables.

Las obligaciones no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a, o por cuenta o en beneficio de, inversores que sean estadounidenses.

Los fondos netos obtenidos se destinarán, junto al efectivo en balance, a reembolsar íntegramente los bonos verdes sénior actualmente en circulación y con vencimiento en diciembre de 2027, así como en julio y noviembre de 2028, que suman en conjunto un importe de 352 millones de euros.

Asimismo, se destinarán a refinanciar parcialmente, por un importe agregado de 56 millones de euros, los pagarés en circulación emitidos al amparo de los programas de pagarés MARF-AIAF y a pagar cualesquiera intereses devengados y no pagados asociados a los bonos y pagarés, así como los honorarios y gastos de la operación.

El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de los bonos existentes será aportado por la Sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.

Las obligaciones se emitirán con descuento de emisión original (OID, por sus siglas en inglés) a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos.